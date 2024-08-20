Кримськотатарські чебуреки: рецепт з різними начинками

ЧІБЕРЕК Кримскотатарська кухня

Зазвичай використовують баранину - але можна й сир і звісно будь-які інші начинки. Колись, дуже дуже давно, я їв найсмачніший свій чебурек - який був з м’ясом,томатами і сиром одразу і Саме в Криму !

ІНГРЕДІЄНТИ

Тісто:

-500г борошна + на підпил

-260г води (окропу)

-25г горілки

-15г олії

-сіль

Фарш:

-400г м’ясного фаршу ( яловичина або баранина)

-1 великий томат (180-200г)

-2 цибулини (200г)

-120г сиру

-сіль, перець

Рафінована олія без запаху для смаження приблизно 1 літр ( але не викидайте його - охолодити і процідити )

ГОТУЄМО

Робимо тісто:

беру борошна, додаю сіль, олію та горілку і заливаю окропом

перемішую дерев’яною лопаткою а потім і руками. залишаю охолонути під плівкою.

тісто має бути приємно еластичне, але не дуже туге і не дуже мяке.

Фарш:

я обожнюю з томатами та сиром. Тому узяв м’ясо, перекрутив на мʼясорубці,

натер на тертушці цибулю, цілий томат. Додав натертий сир - типу моцарелла або гауда,

Сіль та чорний перець.

Фарш вийшов дуже соковитий ( можна робити все і у блендері, але томат краще на терці)

Формуємо чебуреки:

на столі добре, тоненько розкатав шматочок тіста, додаючи борошно, і вирізав круг за допомогою кришки.

поклав добру ложку фаршу, заліпив края та закріпив додатково виделкою. ( іноді можна трішки надувати чібрек щоб він був ще більше надутий коли готуємо)

розігріваю олію на досить великому вогні, перевіряю як смажиться шматочок тіста

у олію кладу по 1 шт й смажу десь близько хвилину з однієї сторони та з іншої.

ЧІБРЕК готовий, коли він починає "надуватися" - це ознака того, що всередині закипіла начинка тоді його треба швидко й обережно знімати на паперову серветку або на решітку щоб стікала лишня олія

Їсти краще склавши навпіл, так щоб утворився "конверт" і не витікав сік.