Кримськотатарські чебуреки: рецепт з різними начинками
ЧІБЕРЕК Кримскотатарська кухня
Зазвичай використовують баранину - але можна й сир і звісно будь-які інші начинки. Колись, дуже дуже давно, я їв найсмачніший свій чебурек - який був з м’ясом,томатами і сиром одразу і Саме в Криму !
ІНГРЕДІЄНТИ
Тісто:
-500г борошна + на підпил
-260г води (окропу)
-25г горілки
-15г олії
-сіль
Фарш:
-400г м’ясного фаршу ( яловичина або баранина)
-1 великий томат (180-200г)
-2 цибулини (200г)
-120г сиру
-сіль, перець
Рафінована олія без запаху для смаження приблизно 1 літр ( але не викидайте його - охолодити і процідити )
ГОТУЄМО
Робимо тісто:
- беру борошна, додаю сіль, олію та горілку і заливаю окропом
- перемішую дерев’яною лопаткою а потім і руками. залишаю охолонути під плівкою.
- тісто має бути приємно еластичне, але не дуже туге і не дуже мяке.
Фарш:
я обожнюю з томатами та сиром. Тому узяв м’ясо, перекрутив на мʼясорубці,
натер на тертушці цибулю, цілий томат. Додав натертий сир - типу моцарелла або гауда,
Сіль та чорний перець.
Фарш вийшов дуже соковитий ( можна робити все і у блендері, але томат краще на терці)
Формуємо чебуреки:
- на столі добре, тоненько розкатав шматочок тіста, додаючи борошно, і вирізав круг за допомогою кришки.
- поклав добру ложку фаршу, заліпив края та закріпив додатково виделкою. ( іноді можна трішки надувати чібрек щоб він був ще більше надутий коли готуємо)
- розігріваю олію на досить великому вогні, перевіряю як смажиться шматочок тіста
- у олію кладу по 1 шт й смажу десь близько хвилину з однієї сторони та з іншої.
ЧІБРЕК готовий, коли він починає "надуватися" - це ознака того, що всередині закипіла начинка тоді його треба швидко й обережно знімати на паперову серветку або на решітку щоб стікала лишня олія
Їсти краще склавши навпіл, так щоб утворився "конверт" і не витікав сік.