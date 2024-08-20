Крымскотатарские чебуреки: рецепт

Чиберек Крымскотатарская кухня

Обычно используют баранину - но можно и сыр и любые другие начинки. Когда-то, очень очень давно, я ел самый вкусный свой чебурек – который был с мясом, томатами и сыром сразу и именно в Крыму!

ИНГРЕДИЕНТЫ

Тесто:

-500г муки + на подпил

-260г воды (кипятка)

-25г водки

-15г масла

-соль

Фарш:

-400г мясного фарша (говядина или баранина)

-1 большой томат (180-200г)

-2 луковицы (200г)

-120г сыра

-соль, перец

Рафинированное масло без запаха для жарки примерно 1 литр (но не выбрасывайте его – охладить и процедить)

Готовим

Делаем тесто:

беру муки, добавляю соль, масло и водку и заливаю кипятком.

перемешиваю деревянной лопаткой, а затем и руками. оставляю остыть под пленкой.

тесто должно быть приятно эластичным, но не очень тугое и не очень мягкое.

Фарш:

я обожаю с помидорами и сыром. Поэтому взял мясо, перекрутил на мясорубке,

натер на терке лук, целый томат. Добавил натертый сыр – типа моцарелла или гауда,

Соль и черный перец.

Фарш получился очень сочный (можно делать все и в блендере, но томат лучше на терке)

Формируем чебуреки:

на столе хорошо, тоненько раскатал кусочек теста, добавляя муку, и вырезал круг с помощью крышки.

положил хорошую ложку фарша, залепил края и закрепил дополнительно вилкой. (иногда можно немного надувать чибрек чтобы он был еще больше надут когда готовим)

разогреваю масло на достаточно большом огне, проверяю как жарится кусочек теста

в масло кладу по 1 шт и жарю около минуты с одной стороны и с другой.

ЧИБРЕК готов, когда он начинает "надуваться" - это признак того, что внутри закипела начинка, тогда его надо быстро и осторожно снимать на бумажную салфетку или на решетку, чтобы стекало лишнее масло.

Кушать лучше сложив пополам, так чтобы образовался "конверт" и не вытекал сок.