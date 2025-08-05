Кривава ніч на горизонті: чим обернеться для людства найдовше місячне затемнення

Попереднє місячне затемнення над Україною можна було побачити 14 березня. Тоді Місяць отримав назву "кривавого" через характерне червонувате забарвлення, яке виникає, коли супутник проходить крізь тінь Землі.

Наступне затемнення матиме схожий вигляд, однак деякі особливості відрізнятимуть його від попереднього. Що саме відбудеться 7 вересня 2025 року, читайте в матеріалі UAportal.

Науковці встановили, що кожне затемнення має свій повторюваний цикл. Згідно з ним, подібні явища можуть з'являтися знову приблизно кожні 18 років і 11 днів. Отже, майбутнє затемнення в ніч із 7 на 8 вересня 2025 року – своєрідний "дублікат" аналогічного астрономічного явища, яке вже спостерігалося 28 серпня 2007 року.

У майбутньому осінньому місячному затемненні спостерігатиметься невелике зміщення Землі – приблизно на 120 градусів за довготою. Це пов’язано з тим, що цикл повторення затемнень триває не точно 18 років і 11 днів, а має ще додаткову похибку в одну третину доби. За ці 8 годин наша планета встигає обернутися на ті самі 120 градусів. Завдяки цьому можна передбачити і наступне подібне явище – воно відбудеться ще західніше на ті ж 120 градусів і припаде на 19 вересня 2043 року.

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Як повідомляє ресурс Space, затемнення у вересні буде повним: Земля, Місяць і Сонце опиняться на одній лінії, унаслідок чого супутник Землі повністю зануриться в її тінь. При цьому Місяць набуде характерного червоно-помаранчевого відтінку, що й стало причиною народної назви "Кривава ніч" – саме так іменують унікальне астрономічне явище, яке відбудеться з 7 на 8 вересня.

Цьогорічне місячне затемнення триватиме рекордно довго – майже п’ять з половиною годин. Однак мешканці України зможуть спостерігати лише його найяскравішу частину – кульмінаційну фазу. Спостереження можна розпочинати вже з 19:00, хоча в цей час на вулиці ще буде досить світло. Повне занурення Місяця в тінь Землі припаде на 20:00 за київським часом, а вже близько 20:30 Місяць поступово почне з’являтися знову.

Щоб не проґавити це вражаюче небесне явище, варто заздалегідь обрати відкрите місце з хорошим оглядом на східний горизонт, де немає високих будівель чи інших перешкод, що можуть завадити спостереженню.

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