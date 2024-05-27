Кіт пісяє на ліжко: що робити та які причини
Ваша пухнаста улюблениця знову "позначила" ліжко? Це не лише неприємно, але й може бути сигналом про проблеми зі здоров'ям тварини.
РБК-Україна розкриває 10 причин, чому кішка може пісяти на ліжко, а також ділиться порадами,як відучити її від цієї шкідливої звички.
Можливі причини:
Медичні проблеми:
- Сечокам'яня хвороба: утворення каменів або кристалів у сечовивідних шляхах може викликати дискомфорт та часте сечовипускання, змушуючи кішку шукати інші місця для туалету.
- Інфекції сечовивідних шляхів: запалення сечового міхура через бактеріальну інфекцію може призводити до подібних проблем.
- Пухлини сечового міхура: хоч і рідко, але пухлини можуть стати причиною частого сечовипускання та дискомфорту, спонукаючи кішку шукати м'які місця для туалету.
- Хвороби нирок: порушення функції нирок може призводити до рясного сечовипускання через нездатність концентрувати сечу.
- Цукровий діабет: неконтрольований рівень цукру в крові може викликати посилену спрагу та сечовипускання.
- Артрит: у літніх кішок артрит може ускладнювати користування лотком, змушуючи шукати зручніші місця.
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Психологічні причини:
- Стрес та тривога: переїзд, зміни вдома, втрата члена сім'ї - все це може стати причиною стресу у кішки, що проявляється, в тому числі, нечистоплотністю.
- Незручний лоток: невідповідний розмір, бруд, неприємний запах - все це може змусити кішку шукати інше місце для туалету.
- Вікові зміни: у літніх кішок може розвиватися когнітивна дисфункція, що призводить до забуття місця розташування лотка.
Фізіологічні причини:
- Нетримання сечі: проблеми з утриманням сечі можуть бути наслідком травм, неврологічних розладів або інших захворювань сечовивідної системи.
Що робити?
- Зверніться до ветеринара: першочергово важливо виключити медичні причини проблеми. Ветеринар проведе обстеження, поставить діагноз та призначить лікування.
- Створіть комфортні умови: забезпечте кішці чистий та зручний лоток у спокійному місці.
- Проявіть терпіння та розуміння: відучити кішку від шкідливої звички не завжди просто, але з любов'ю та увагою ви зможете подолати цю проблему.
Пам'ятайте: покарання кішки за калюжу на ліжку не вирішить проблему, а лише погіршить її. Важливо усунути причину нечистоплотності та створити для кішки сприятливе середовище.
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