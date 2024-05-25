Космічний збій: науковці зафіксували аномалію у гравітації Всесвіту

Протягом століття теорія загальної відносності Альберта Ейнштейна вважалася непохитною, здатною пояснювати все, від чорних дір до роботи GPS. Однак завдяки новим потужним технологіям, що дають можливість бачити космос у безпрецедентних деталях, вчені стикаються з явищами, які неможливо пояснити за допомогою теорії Ейнштейна.

Згідно з теорією Ейнштейна, кривизна простору-часу викликає гравітацію. Проте, якщо розглядати величезні масштаби, такі як скупчення галактик, що охоплюють мільярди світлових років у поперечнику, закони теорії гравітації Ейнштейна, здається, дають збій, пише Business Insider.

"Це майже так, ніби сама гравітація перестає повністю відповідати теорії Ейнштейна", - говорить Робін Вен, нещодавній випускник Університету Ватерлоо, в пресрелізі університету.

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Вчені з Університету Ватерлоо та Університету Британської Колумбії, які прагнуть розгадати цю таємницю, назвали цю розбіжність у теорії Ейнштейна "космічним збоєм".

Їхнє нове дослідження, опубліковане в рецензованому Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, показує, що гравітація стає приблизно на 1% слабшою у дуже великих масштабах. Якби гравітація діяла відповідно до теорії Ейнштейна, то цієї різниці в 1% не повинно існувати.

Космологи не збираються відмовлятися від загальної теорії відносності, адже вона все ще залишається надзвичайно точною основою для розуміння гравітації в менших масштабах.

"Ми не намагаємося зламати вашу систему GPS або чорну діру. Ми просто намагалися побачити, чи є якісь відхилення в максимально можливому масштабі", - говорить Робін Вен у коментарі Business Insider.

Якщо цей збій справді існує, він може допомогти космологам пояснити деякі з найбільших таємниць Всесвіту, наприклад, напругу Хаббла - проблему, яка роками спантеличує астрономів.

Ця напруга виникає через суперечливі вимірювання швидкості розширення Всесвіту. Згідно з нашою стандартною фізичною моделлю, швидкість розширення Всесвіту має бути однаковою всюди. Однак спостереження за ближнім Всесвітом показують, що швидкість розширення є швидшою, ніж регіони далекого Всесвіту.

Слабша гравітація на 1% у великих масштабах може зменшити напругу Хаббла, наблизивши швидкість розширення Всесвіту до вимірювань місцевих спостережень, вважає Ніаєш Афшорді, співавтор дослідження та професор астрофізики в Університеті Ватерлоо.

Хоча цей космічний збій може допомогти астрономам усунути напругу Хаббла, він не дає остаточного доказу 1% дефіциту гравітації у великих масштабах.

Існує ймовірність, що цей збій може бути результатом статистичної помилки. "З майбутніми даними в найближчі 10 років ми повинні очікувати побачити, чи це насправді реальне виявлення, чи просто коливання через вашу статистичну потужність", - говорить Робін Вен.

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