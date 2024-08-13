Коли Покрова Пресвятої Богородиці за новим календарем: традиції та заборони свята

У вересні 2023 року Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква офіційно перейшли на новоюліанський календар. В результаті українці тепер відзначають більшість релігійних свят на 13 днів швидше, ніж раніше. Це змінило дату святкування такої значущої події як Покрова Пресвятої Богородиці.

Традиційно Покрова відзначалася 14 жовтня, але згідно з новим календарем у 2024 році це свято буде відзначатися 1 жовтня. Також на цю дату було перенесено інші два важливих свята – День захисників та захисниць України та День українського козацтва, які тісно пов'язані з Покровою. Про це пише ТСН.

Про свято Покрови Пресвятої Богородиці

Свято Покрови почало відзначатися на теренах Київської Русі одразу після запровадження християнства в X столітті. Згідно зі слов’янськими переказами, цей день вшановує події, що відбулися у Константинополі за часів облоги міста військами князя Аскольда.

У той критичний момент мешканці міста знайшли притулок у Влахернській церкві, де зберігалась священна риза Пресвятої Богородиці. Вони зібралися разом, щоб помолитися за захист і допомогу.

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Відповіддю на їхні моління стало чудесне явище: на небосхилі над містом з'явилася постать Діви Марії. Вона огорнула віруючих своїм омофором — священним покривалом, що за церковними канонами символізує захист. Це диво зробило людей невидимими для ворогів, і таким чином, всі містяни залишилися неушкодженими. Деякі літописи свідчать, що навіть дружина князя Аскольда стала свідком цього чуда і була настільки вражена, що вирішила прийняти християнську віру.

Інша версія розповідає, що заступництво Богородиці відбулося під час облоги міста сарацинами. У той час за збереження жителів молився святий Андрій Блаженний, якому і було відкрито видіння Пречистої Діви Марії о 4 ранку.

Що можна і не можна робити на Покрову

Цей день не належить до дванадцяти великих християнських свят, проте він має особливе значення в українській культурі з прадавніх часів. У цю пору року в минулому завершувалися осінні святкування і люди підраховували літній урожай. За традицією відзначення Покрови означало початок зазим'я – часу, коли селяни готувались до холодів. Тварин більше не пасли, а забирали в теплі хліви на зимівлю.

Початок Покрови також відкриває сезон осінніх весіль. Завершення польових робіт дозволяло відзначати весілля, адже було достатньо їжі для святкового столу. У минулому фату нареченої часто асоціювали з покровом Пресвятої Богородиці, тому вважалося доброю прикметою одружитися в цей святковий день.

У давнину на це свята існували певні обмеження. Наприклад, у цей день було заборонено виконувати фізичну працю, таку як прибирання, прання або копання. Крім того, не дозволялося займатися рукоділлям.

На Покрову не дозволено сваритися, конфліктувати, вживати лайливі слова або бажати зла іншим.

У цей день заборонено вживати алкоголь та переїдати.

Також на свято не варто відмовляти в гостинності. Вважається, що чим більше гостей завітає до оселі, тим більше достатку очікує господарів.

У давнину вірили, що цього дня не варто позичати гроші та відмовляти сватам.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що категорично не можна брати до церкви на Медовий Спас.

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