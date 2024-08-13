Когда Покрова Пресвятой Богородицы по новому календарю: традиции и запреты праздника

В сентябре 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь официально перешли на новоюлианский календарь. В результате украинцы теперь отмечают большинство религиозных праздников на 13 дней быстрее, чем раньше. Это изменило дату празднования такого значимого события как Покрова Пресвятой Богородицы.

Традиционно Покрова отмечалась 14 октября, но согласно новому календарю в 2024 году этот праздник будет отмечаться 1 октября. Также на эту дату были перенесены другие два важных праздника – День защитников и защитниц Украины и День украинского казачества, которые тесно связаны с Покровой. Об этом пишет ТСН.

О празднике Покрова Пресвятой Богородицы

Праздник Покрова начал отмечаться на территории Киевской Руси сразу после введения христианства в X веке. Согласно славянским преданиям, этот день чтит события, произошедшие в Константинополе во времена осады города войсками князя Аскольда.

В тот критический момент жители города нашли приют во Влахернской церкви, где хранилась священная риза Пресвятой Богородицы. Они собрались вместе, чтобы помолиться за защиту и помощь.

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Ответом на их моления стало чудесное явление: на небосводе над городом появилась фигура Девы Марии. Она окутала верующих своим омофором – священным покрывалом, что по церковным канонам символизирует защиту. Это чудо сделало людей невидимыми для врагов, и таким образом, все горожане остались невредимыми. Некоторые летописи гласят, что даже жена князя Аскольда стала свидетелем этого чуда и была настолько поражена, что решила принять христианскую веру.

Другая версия рассказывает, что заступничество Богородицы произошло во время осады города сарацинами. В то время за сохранение жителей молился святой Андрей Блаженный, которому и было открыто видение Пречистой Девы Марии в 4 утра.

Что можно и нельзя делать на Покрову

Этот день не относится к двенадцати великим христианским праздникам, однако он имеет особое значение в украинской культуре с древних времен. В это время года в прошлом завершались осенние празднования и люди подсчитывали летний урожай. По традиции празднование Покрова означало начало зазимья – времени, когда крестьяне готовились к холодам. Животных больше не пасли, а забирали в теплые хлева на зимовку.

Начало Покрова также открывает сезон осенних свадеб. Завершение полевых работ позволяло отмечать свадьбы, ведь было достаточно еды для праздничного стола. В прошлом фату невесты часто ассоциировали с покровом Пресвятой Богородицы, поэтому считалось хорошей приметой жениться в этот праздничный день.

В древности на этот праздник существовали определенные ограничения. Например, в этот день было запрещено выполнять физический труд, такой как уборка, стирка или копание. Кроме того, не разрешалось заниматься рукоделием.

На Покров не разрешено ссориться, конфликтовать, употреблять бранные слова или желать зла другим.

В этот день запрещено употреблять алкоголь и переедать.

Также на праздник не стоит отказывать в гостеприимстве. Считается, что чем больше гостей посетит дом, тем больше достатка ожидает хозяев.

В древности верили, что в этот день не стоит занимать деньги и отказывать сватам.

Напомним, ранее мы рассказывали, что категорически нельзя брать в церковь на Медовый Спас.

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