День медика в Україні перенесли на нову дату: коли відзначатиметься

Раніше в Україні День медика відзначали щороку в червні, а саме в третю неділю цього місяця. Але через те, що це свято не мало постійної дати, кожного разу визначали нову дату святкування.

Однак у 2023 році ситуація змінилася: День медичного працівника було вирішено перенести. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким була встановлена нова, тепер вже постійна дата цього професійного свята — 27 липня. Про це пише ТСН.

Це день для українців, коли ми вшановуємо всіх медичних працівників. Це унікальна нагода висловити їм нашу щиру вдячність за ту нелегку, але надзвичайно важливу працю, особливо актуальну в наш час.

Не забудьте 27 липня привітати з професійним святом всіх медиків. Виразіть їм щирі побажання натхнення, сил і енергії для подолання щоденних викликів. Навіть невеличкі слова підтримки цього дня можуть значно підняти настрій і підкреслити важливість їхньої роботи.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, коли в Україні відзначають день батька.

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