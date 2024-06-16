День батька 2024: як гарно привітати тата зі святом
У третю неділю червня, яка цього року припадає на 16 число, в Україні святкують особливий день – День батька 2024. Це час, коли діти та вже дорослі висловлюють свою любов та вдячність своїм татусям. Це свято з’явилося в календарі не так давно, у 2019 році, завдяки указу тодішнього президента Петра Порошенка. Хоча історія Всесвітнього Дня батька сягає 1966 року, коли його вперше започаткували у США.
Батько – це вкрай важлива людина у нашому житті, яка завжди готова допомогти цінними настановами та навчити майстерності роботи руками. У День батька в Україні не забудьте висловити вдячність вашому татові за його безцінний вклад у ваше виховання. Нижче ви знайдете красиві слова поздоровлень та побажань до цього особливого дня, які підготувала для вас команда UAportal спільно з УНІАН.
День батька в Україні 2024 - привітання і картинки
Добрий майстер наш татусь,
Hа роботі поважають,
Вдома люблять,
І всі знають,
Що у всякий день і час
Ви опора є для нас.
***
Я за тебе помолюся,
Побажаю від душі,
Тато, татечко, татусю,
Будь здоровий ти мені.
Хай усмішка не зникає,
Завжди буде на устах.
Мама вранці проводжає,
Щедрим будь не на словах.
***
З Днем я батька привітаю,
Мій найкращий в світі тато.
Ніжно тебе обіймаю,
І бажаю тобі мати
Без хвороб міцне здоров’я,
Успіх в справах, на роботі,
Щоб життя мав гарне, довге,
І щасливе, безтурботне!
***
Я тобі, мій рідний тату,
Хочу щиро побажати,
Щоб збулися усі мрії
Й найсвітліші всі надії.
Більше щастя й позитиву,
Дні нехай ідуть щасливо.
Буде кожна мить чарівна,
Незабутня, неймовірна!
***
Як з усього світу татків
Всіх докупи позбирати,
А тоді мене спитати:
- Котрий найдорожчий тато?
- Мій, - скажу я без запинки,
І то буде правда чиста,
Як з дитячої сльозинки
Крапелиночка іскриста.
Ви своїх татів хваліте,
Величайте, - я не дбаю -
Та за всі скарби на світі
Я свого не проміняю.
***
Милий татусю,
Зі святом вітаю!
Здоров’я, удачі
І щастя без краю!
Хай стежка життєва
Прямою лиш буде.
Хай серце радіє,
А сила прибуде.
***
Найчудовішого татуся вітаю з Днем батька! Будь завжди щасливим і радій життю, будь завжди таким, яким ти є: добрим, чуйним, турботливим і праведним!
***
Дорогий тату! Сьогодні я вітаю тебе з днем батька! Бажаю тобі доброго здоров'я на довгі роки, радісних новин і успіхів у праці! Нехай твоє почуття гумору ніколи не вичерпається! Нехай частіше знаходиться хороший привід для зустрічі з друзями, цікавого спілкування, споглядання навколишнього світу, творчості! Нехай у серці живе любов!
***
Татку, вітаю тебе з Днем батька! Бажаю тобі щастя, щоб життя було в радість і не з'їла рутина, щоб було здоров'я міцним, а серце - вічно молодим. Бажаю, щоб удача завжди була тобі вірна, і була радісною кожна мить!
***
Дорогий мій тату, в цей день я бажаю тобі всього найкращого. Спасибі тобі велике за те, що ти завжди поруч зі мною, що допомагаєш і виручаєш у важку хвилину, що на тебе завжди можна покластися. Я бажаю здоров'я, щастя. Бажаю, щоб усі твої мрії завжди збувалися. Дякую тобі за те, що ти у мене є і завжди поруч зі мною.
Нагадаємо, 12 травня в Україні відзначали День матері.
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