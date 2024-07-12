Якої потужності має бути зарядна станції для будинку
Зарядна станція може стати справжнім рятівником у часи планових чи екстрених відключень електроенергії. Але з таким широким вибором моделей, як не помилитися з вибором? UaPortal підкаже, на що звернути увагу,обираючи зарядну станцію для дому.
Потужність:
Від потужності залежить, які саме прилади ви зможете запитати від станції. Умовно всі павер-банки можна розділити на три категорії:
- Малопотужні (200-800 Вт): підходять для заряджання телефонів, планшетів, ноутбуків, ліхтарів та інших дрібних пристроїв. Можуть не впоратися з телевізором або холодильником.
- Середньої потужності (до 2 кВт): здатні заживити холодильник, бойлер, телевізор, насос. Час автономної роботи таких станцій сягає 3-4 годин.
- Високопотужні (до 5 кВт): справжні монстри, які можуть потягнути навіть електрочайник, пральну машину, електроінструменти, а деякі моделі й електромобіль.
Ємність:
Чим більша ємність акумулятора, тим довше пропрацює ваша станція без підзарядки.
- Для холодильника: якщо ваш холодильник споживає 200 Вт, а ви хочете, щоб він пропрацював 10 годин,вам знадобиться станція з ємністю 2000 Вт·год.
- Для котла: потужність станції повинна бути вищою за потужність котла.
Сумісність:
Переконайтеся, що розетки та інші порти на станції підходять для ваших приладів. Деякі моделі мають розетки 220 В, USB-порти, порти для заряджання акумуляторів та інші.
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Пам'ятайте:
- Перед покупкою чітко визначте, які саме прилади ви будете заживлювати від станції.
- Розрахуйте необхідну потужність та ємність акумулятора.
- Зверніть увагу на тип розеток та інших портів.
- Не забудьте про додаткові функції, які можуть вам знадобитися (ліхтарик, радіо, інвертор).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінилися ціни на зарядні станції в Україні і чи є взагалі в наявності.
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