Який хліб вибрати на кожен день: поради та настанови для збалансованого харчування

Під час вибору хліба необхідно пам'ятати про важливість збалансованого харчування. UAportal підготував інформацію про хлібні товари, та роль цього продукту у повноцінному раціоні.

Обираємо сорт

Обираючи хліб, віддавайте перевагу цільнозерновому або багатозерновому, оскільки вони містять більше клітковини та важливих поживних речовин порівняно з білим сортом.

Контроль порцій

Порційний контроль є ключовим, коли мова йде про харчування. Хоча цей продукт є основним у багатьох раціонах харчування, важливо пам'ятати про розмір порції. Зазвичай за порцію хліба вважається один шматочок.

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Замінюйте альтернативні варіанти

Цільнозернові вироби, мигдалеві хлібці або навіть чіпси з лободи мають нижчий рівень вмісту цукру і часто багатші на білок та основні поживні речовини. Замість хліба розгляньте такі варіанти, як тости з батату, як альтернативу з меншим вмістом вуглеводів.

Будьте обережні з рафінованим та модифікованим

Рафінований та оброблений продукт, наприклад, білий хліб, часто піддається тривалій обробці, яка позбавляє його необхідних поживних речовин і клітковини. Краще уникати таких сортів.

Значення хліба у збалансованому харчуванні

Безумовно, хліб може бути частиною здорового раціону, якщо вживати його в помірних кількостях і вибирати з обережністю. Важливо брати до уваги поживну цінність, інгредієнти та розмір порцій.

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