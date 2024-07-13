Які кімнатні рослини зменшують кількість пилу вдома

Всі ми прагнемо до чистоти та свіжості в наших домівках. І, як виявляється, деякі кімнатні рослини можуть у цьому допомогти! Вони не лише прикрашають інтер'єр, але й очищають повітря від шкідливих речовин. Експерти з видання Express.co.uk рекомендують звернути увагу на такі квіти:

Спатіфілум:

Ця елегантна рослина з темним листям та білими квітами не лише гарно виглядає, але й легко у догляді. Спатіфілум чудово фільтрує повітря, поглинаючи такі токсини, як бензол, формальдегід та трихлоретилен. Для оптимального поглинання шкідливих речовин важливо забезпечити рослині ґрунт з достатньою проникністю повітря.

Хлорофітум чубатий:

Цю рослину, відому в народі як "рослина-павук", полюбився за її здатність видаляти з повітря різні забруднення: пил, формальдегід, чадний газ, толуол та ксилол. Хлорофітум чудово підходить для ванної кімнати та кухні. Дослідження NASA показали, що ця кімнатна рослина протягом 24 годин може видалити з герметичної камери 95% формальдегіду.

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Ховея Форстера (кімнатна пальма):

Ця ефектна рослина не лише прикрашає інтер'єр, але й очищає повітря, покращуючи концентрацію уваги та пам'ять. Ховея поглинає такі небезпечні токсини, як аміак, формальдегід та чадний газ. Догляд за цією кімнатною рослиною досить простий: їй не потрібно багато світла та вологи.

Сансев'єрія:

Ця популярна в Україні рослина невибаглива до умов: вона може рости навіть без прямого сонячного світла. Сансев'єрія очищає повітря від бензолу, формальдегіду, ксилолу, трихлоретилену та толуолу. Ця кімнатна рослина зволожує повітря та виділяє кисень, що зменшує вплив алергенів та полегшує дихання. Догляд за Сансев'єрією дуже простий.

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