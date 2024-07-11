Які кімнатні рослини приваблюють тарганів: їх треба обходити стороною

Таргани – це неприємні комахи, яких ніхто не хоче бачити у своєму домі. Їх поява може бути пов'язана з різними факторами, але одним з них, про який часто забувають, є кімнатні рослини. Про це пише ТСН.

Виявляється, деякі кімнатні рослини дуже приваблюють тарганів. До таких "улюбленців" шкідників належать:

Фітонія: Її соковиті листки та пухка земля стають справжнім раєм для тарганів.

Її соковиті листки та пухка земля стають справжнім раєм для тарганів. Верес: Ця рослина любить вологу, що також приваблює комах.

Ця рослина любить вологу, що також приваблює комах. Бамбук: Стебла бамбука стають укриттям та джерелом їжі для тарганів.

Стебла бамбука стають укриттям та джерелом їжі для тарганів. Папірус: Його болотистий ґрунт та вологість створюють ідеальні умови для розмноження шкідників.

Його болотистий ґрунт та вологість створюють ідеальні умови для розмноження шкідників. Орхідея: Навіть ця вишукана рослина може стати домівкою для тарганів, якщо її неправильно доглядати.

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Як уберегти кімнатні рослини від тарганів:

Не підживлюйте рослини органікою: Це може перетворити ґрунт на розплідник для комах.

Це може перетворити ґрунт на розплідник для комах. Регулярно перевіряйте вазони: Видаляйте опале листя, землю та інші залишки, які можуть приваблювати тарганів.

Підтримуйте чистоту: Не допускайте скупчення сміття та залишків їжі біля вазонів.

Не допускайте скупчення сміття та залишків їжі біля вазонів. Слідкуйте за вологістю ґрунту: Перезволоження може стати ще одним фактором, що приваблює тарганів.

Пам'ятайте: кімнатні рослини – це не єдина причина появи тарганів. Важливо також дотримуватися чистоти в оселі, регулярно виносити сміття та закладати щілини, через які можуть проникнути комахи.

Боротьба з тарганами за допомогою підручних засобів:

Борна кислота: Зробіть кульки з яєчного жовтка, борошна та борної кислоти. Розкладіть їх у місцях скупчення тарганів.

Зробіть кульки з яєчного жовтка, борошна та борної кислоти. Розкладіть їх у місцях скупчення тарганів. Нашатирний спирт: Протріть кухонні поверхні нашатирним спиртом. Цей запах відлякує тарганів.

Протріть кухонні поверхні нашатирним спиртом. Цей запах відлякує тарганів. Оцет: Зробіть розчин з води та оцту (1:1) та протріть ним кухонні поверхні.

Зробіть розчин з води та оцту (1:1) та протріть ним кухонні поверхні. Саморобні пастки: Налийте пиво або насипте щось солодке в миску, змастіть її краї вазеліном або олією. Таргани, забравшись у пастку, вже не зможуть з неї вибратися.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не слід тримати вдома.

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