Які два прилади з'їдають чверть електрики у домі та накручують лічильник
Внаслідок масованих ракетних ударів по енергосистемі України, економія електроенергії стала не просто свідомою звичкою, а й необхідністю.
На сайті OBOZREVATEL поділились порадами, як зменшити споживання електроенергії вдома та заощадити на рахунках. Навіть невеликі зміни у ваших звичках можуть призвести до значної економії електроенергії. Економія електроенергії – це не лише економія коштів, але й турбота про навколишнє середовище.
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Найбільш енергоємні прилади:
- Телевізори та комп'ютери: разом вони споживають близько 28% всієї електроенергії в будинку.
- Холодильник: його споживання становить близько 15% загального обсягу.
- Пральна машина: при використанні двічі на тиждень по годині, вона споживає 8-12% електроенергії.
Як заощадити:
- Вимикайте прилади, коли вони не використовуються. Це найпростіший і найефективніший спосіб зменшити споживання.
- Замінюйте лампочки на енергозберігаючі. LED-лампочки споживають в 7-10 разів менше електроенергії, ніж звичайні лампи розжарювання.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від мережі, коли вони не використовуються. Навіть у вимкненому стані вони можуть споживати "холостий хід".
- Використовуйте режими економії енергії. Багато приладів мають режими економії енергії, які дозволяють зменшити їх споживання.
- Сушіть одяг на мотузці замість сушарки. Електрична сушарка для одягу – один з найенергоємніших приладів у будинку.
- Приймайте душ замість ванни. Ванна споживає значно більше води та електроенергії, ніж душ.
- Готуйте їжу на газовій плиті, а не на електроплиті. Газова плита зазвичай економніша, ніж електроплита.
- Встановіть термостат з програмованим режимом. Це дозволить вам регулювати температуру в будинку в залежності від часу доби та дня тижня.
- Утепліть свій будинок. Це допоможе вам зберегти тепло взимку і прохолоду влітку, що призведе до зменшення споживання енергії.
Нагадаємо, ми вже писали, як заощадити електроенергію: відповідь експерта.
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