Як вберегти психіку собаки, якщо застрягли у ліфті: дієві лайфхаки від кінологів

На жаль, не всі з нас знають, як правильно діяти, якщо раптом застрягнемо в ліфті з собакою. Ця ситуація може стати не лише неприємною для людини, але й небезпечною для тварини.

Вікторія Ромашенко, засновниця благодійного фонду "Любий Ніс", поділилася власним досвідом, коли її собака Гре застрягла в ліфті сама. Жінка вийшла з кабіни, тримаючи повідець в руці, а собака залишилася всередині. Ліфт поїхав вгору, і Гре опинилася заблокованою.

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Що робити:

Зберігайте спокій: Паніка не допоможе ні вам, ні вашому улюбленцю.

Не намагайтеся самостійно відкрити двері ліфта: Це може бути небезпечно.

Це може бути небезпечно. Зателефонуйте диспетчеру ліфта та рятувальникам: Повідомте про те, що сталося, і скільки часу ви вже застрягли.

Повідомте про те, що сталося, і скільки часу ви вже застрягли. Якщо є можливість, зв'яжіться з сусідами або друзями: Можливо, хтось із них зможе допомогти вам швидше вибратися з ліфта.

Можливо, хтось із них зможе допомогти вам швидше вибратися з ліфта. Не бийте кнопки виклику диспетчера: Це не допоможе, а лише витратить ваш час.

Це не допоможе, а лише витратить ваш час. Якщо ви застрягли з іншою собакою: Відчепіть повідець від ошийника/шлеї, щоб уникнути укусу.

Як запобігти подібним ситуаціям:

Тримайте собаку на руках перед тим, як зайти та вийти з ліфта.

Якщо собака велика, притримайте її за ошийник, коли двері ліфта починають закриватися.

Завжди майте при собі запасний повідець.

З'ясуйте, чи є у вашому будинку запасний ключ від ліфта.

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