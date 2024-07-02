Як врятувати огірки, листя яких жовтіє та опадає

Огірки – улюбленці літнього столу, але іноді їхнє вирощування обертається неприємними сюрпризами. Жовте листя, що сохне, – одна з поширених проблем, здатною зіпсувати врожай. Про це пише Politeka.

Три головні вороги огіркового листя:

Нестача калію: Цей мікроелемент життєво необхідний огіркам для повноцінного розвитку. Його дефіцит спершу проявляється у вигляді блідо-жовтої облямівки по краях листя, яка з часом стає коричневою та засихає. Плоди при калійному голодуванні деформуються, стають гіркими, а на листі з'являються бурі плями.

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Рішення: Рятуємо огірки калійним підживленням. Використовуйте добрива з вмістом калію, бажано в карбонатній формі.

Переноспороз: Цей грибковий монстр вражає листя, а потім і стебла огірків, негативно впливаючи на плодоношення. На листках з'являються жовто-бурі плями, які згодом розростаються та призводять до відмирання листя. Хвороба розвивається стрімко: від зараження до загибелі рослини може минути лише тиждень.

Рішення: Не втрачайте пильність! При перших ознаках переноспорозу або для профілактики використовуйте фунгіциди.

Неправильний полив: Огірки – не водохлюби, але й посуху вони не переносять. Їм шкідливий як дефіцит вологи, так і її надлишок. Важлива й температура води: поливайте огірки теплою водою, щоб не шокувати їх холодним душем.

Нагадаємо, як приготувати суперзасіб для підживлення огірків з води, дріждів та цукру.

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