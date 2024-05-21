Як врятувати баклажани від колорадського жука

Баклажани – це не лише смачний овоч, але й джерело вітамінів та мікроелементів. Проте, їх вирощування може ускладнюватися через колорадського жука, який шкодить не лише картоплі, але й баклажанам.

На щастя, існує декілька дієвих методів, які допоможуть вам захистити баклажани від цього шкідника. Про це пише Новини Live.

Використання рослин-репелентів:

Посадіть біля баклажанів або в міжряддях рослини, які відлякують колорадського жука:

Квасоля

Огірочник

Коріандр

Календула

Чорнобривці

Матіола

Обприскування настоями трав:

Настій кульбаби: Заповніть чверть відра подрібненим листям кульбаби, залийте теплою водою, настоюйте 2-3 дні, процідіть, додайте 40-50 г тертого господарського мила та обприскайте баклажани.

Настій полину: За аналогією з настоєм кульбаби, використовуйте подрібнений полин.

За аналогією з настоєм кульбаби, використовуйте подрібнений полин. Настій чистотілу: За аналогією з настоєм кульбаби, використовуйте подрібнений чистотіл.

Використання свіжої тирси:

Розсипте свіжу тирсу сосни або берези в міжряддях баклажанів. Це не лише відлякує колорадського жука, але й покращує структуру ґрунту.

Ручний збір жуків:

Регулярно оглядайте баклажани та вручну збирайте жуків та їх личинки. Цей метод трудомісткий, але екологічний.

Читайте також: Можуть виїсти весь врожай: як ефективно та просто позбутися личинок хруща

Застосування біологічних методів боротьби:

Використовуйте ентомофагів – комах-хижаків, які знищують колорадських жуків. Наприклад, сонечко або златоочки.

Хімічні методи:

У крайньому випадку, можна використовувати інсектициди. Проте, важливо обирати препарати, які дозволені для використання на баклажанах та дотримуватися інструкції з їх застосування.

Пам'ятайте:

Профілактика шкідників завжди краща за боротьбу з ними. Тому важливо дотримуватися правил сівозміни, садити стійкі до шкідників сорти баклажанів та регулярно оглядати рослини.

Використовуйте комплексний підхід до боротьби з колорадським жуком, поєднуючи різні методи.

Не шкодуйте часу на догляд за баклажанами, і вони щедро віддячать вам смачним та корисним урожаєм.

Нагадаємо, ми вже писали, як позбутися колорадського жука без хімії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!