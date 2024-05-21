Як зберегти півонії свіжими якомога довше: лайфхак від садівниці
Півонії – улюбленці багатьох садівників, адже вони чарують своїми пишними квітами та приємним ароматом. Проте, цвітіння півоній триває недовго, а так хочеться зберегти їхню красу якомога довше.
Сьогодні ми поділимося простим лайфхаком від садівниці Madison Dahlstrom, який допоможе вам зберегти свіжість та красу півоній протягом 3-6 місяців.
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Що вам знадобиться:
- Півонії з бутонами, м'якими на дотик
- Гострий ніж
- Плівка
- Zip-lock пакет
- Холодильник
Інструкція:
- Виберіть бутони. Найкраще підходять бутони, м'які на дотик, немов зефір. Також можна зрізати маленькі тверді бутони, адже вони розпустяться у вазі, якщо поставити їх разом з великими квітами.
- Обріжте листя. Обов'язково видаліть більшу частину листя, щоб воно не гнило у воді.
- Загорніть у плівку. Щоб захистити квіти від пошкоджень, загорніть їх у плівку.
- Покладіть у пакет. Зберіть квіти у великий Zip-lock пакет і максимально видаліть з нього повітря.
- Зберігайте в холодильнику. Покладіть пакет з квітами у холодильник, але не в морозильну камеру! Зберігайте їх у горизонтальному положенні, доки не захочете їх використати.
- Дістаньте та розморозьте. Коли будете готові використовувати квіти, дістаньте їх з холодильника та обріжте кінчики стебел. Помістіть півонії у вазу з водою.
- Насолоджуйтесь красою! Протягом 24-48 годин бутони розпустяться, і ви зможете милуватися свіжими півоніями!
Порада:
- Переконайтеся, що ваш холодильник не надто холодний, адже це може зашкодити квітам.
Цей простий лайфхак дозволить вам зберегти красу півоній на довгі місяці.
Тепер ви можете насолоджуватися їхнім цвітінням не лише в сезон, але й у будь-який час року!
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