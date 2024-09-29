Як собі допомогти при кризі середнього віку

З моменту народження людина переносить близько десяти вікових криз. Це життєві віхи, які ознаменовані масштабною трансформацією – фізичною, психологічною та особистісною. Вони дають поштовх для оновлення, набуття унікального досвіду.

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Как говорил Дональд Трамп, "плохие времена часто дают прекрасные возможности". И кризис среднего возраста у женщин даёт их с лихвой. В нашей статье мы рассмотрим его причины и симптомы, а также дадим советы, что делать в этот период.

Кризис среднего возраста у женщин: что это

Кризис среднего возраста у женщин — это не официальный диагноз. Многие учёные, психологи и психотерапевты до сих пор спорят о природе этого явления.

Физиологи утверждают, что метаморфозы психоэмоционального состояния женщин обоснованы гормональной перестройкой организма в период пременопаузы и менопаузы. И они правы — гормональный баланс непосредственно влияет на эмоциональность: любой сбой влечёт за собой характерную симптоматику.

В США провели опрос среди женщин 35-60 лет, и оказалось, что 26% из них ощущали признаки кризиса среднего возраста.

Ещё одно исследование показало, что женщина в период с 40 до 60 лет отмечает нижнюю точку субъективного ощущения счастья. То есть в этом возрастном промежутке она переживает пиковый момент несчастья.

U-образный график демонстрирует, когда начинается кризис среднего возраста у женщин. А также вселяет оптимизм, что с годами ситуация улучшается: происходит ментальная перестройка и жизнь постепенно налаживается.

Однако среди причин КСВ выделяют также возрастную переоценку ценностей. Этому способствует и так называемый "синдром опустевшего гнезда". Если в молодые годы женщина реализовывалась через семью, заботу о детях, то в момент, когда они выросли и пошли своей дорогой, ощущает опустошённость, ненужность.

Женщина подвергает сомнению свои глубокие убеждения:

счастье моей семьи = моё счастье;

я — это мой муж и дети;

мои интересы соответствуют интересам семьи.

Приходится отказываться от этих установок и искать себе новое место в жизни: задумываться о старости, о финансовом обеспечении, о занятости и досуге.

Также меняются отношения с мужем. Терзают сомнения:

✓ С этим ли человеком я хочу встретить старость?

✓ Чего в своей жизни я не успела сделать?

✓ Каким будет моё будущее?

✓ Можно ли восстановить былые близость и страсть?

Ну и социальные факторы, которые немало давят на женщин после 40 лет. Сложности с поиском работы, забота о престарелых родителях, хронические финансовые проблемы — всё это неминуемо сказывается на психоэмоциональном состоянии.

Когда начинается кризис среднего возраста у женщин

Считается, что в период с 35 до 45 лет. Но эти цифры вариативны, поскольку ощущать приближение старости и необходимость подводить итоги мы начинаем в разное время. На это влияет насыщенность жизни, состояние здоровья и качество отношений в семье.

Чем более реализована и счастлива женщина, тем позже и с более низкой вероятностью она столкнётся с возрастным кризисом.

То же самое с вопросом о том, сколько длится кризис среднего возраста у женщин. Это зависит от:

глубины переживаний;

течения менопаузы;

поведенческих нарушений;

наличия/отсутствия психических расстройств (депрессии, например).

А также от восприимчивости женщины к тем переменам, которые происходят с ней, ведь меняется не только внутреннее состояние, но и внешность. С трудом уходит лишний вес, появляются морщины, кожа теряет тонус.

Ухудшаются основные показатели здоровья, поэтому возрастает потребность в профилактике и регулярных обследованиях. Повышается риск развития самых разных заболеваний. Физически это выражается в снижении тонуса и способности переносить нагрузки, потребности долго и пассивно отдыхать.

Болезненное переживание этих изменений неминуемо вызовет кризис среднего возраста у женщин 40 лет. Даже с учётом того, что этот возраст ещё далёк от старости и связанных с ней проблем, ограничений.

Выгорание может быть и в 20 лет. Это связано с потерями энергии — дырами, куда она уходит безвозвратно. Подробнее об этом читайте в статье "Что такое женская энергия и где её брать".

Кризис среднего возраста у женщин: симптомы

Сниженное настроение, плаксивость, задумчивость и рефлексия — это первое, что указывает на переход условной черты между молодостью и зрелостью. Осознать то, что ты уже ЗА этой чертой, — весьма болезненно. Но какие ещё есть признаки кризиса среднего возраста у женщин? Рассмотрим ниже.

Депрессия

Согласно статистике, больше всего самоубийств среди женщин 25-60 лет приходится на период менопаузы. Под влиянием гормонов меняется состояние психики. Женщина чувствует апатию, частые перемены в настроении, подавленность.

Озабоченность экзистенциальными проблемами

Возникают сомнения в выборе и решениях, попытки переосмыслить свою жизнь, найти новые смыслы и предназначение. Женщина буквально перебирает себя: чего она хочет, что дальше, с кем и как жить и пр.

Бессонница

Ночные приливы (чувство жара, сердцебиение, потливость) часто не дают спать. Нарушение сна носит стойкий характер и, возможно, требуется медикаментозная коррекция. Всё это пугает женщину, особенно в раннем периоде менопаузы.

Тотальная скука

Устоявшийся ритм жизни кажется женщине привычным "болотцем", из которого иногда так хочется выбраться. Но с другой стороны, сил и решительности на кардинальные перемены не хватает. Так возникает состояние амбивалентности: вроде чего-то хочется, а чего — непонятно.

Желание перемен

Иногда потребность в выходе за рамки привычного образа жизни настолько сильная, что женщина пускается во все тяжкие. Это проявляется во внешнем виде, одежде, поведении. Нередко появляется молодой любовник или меняется круг общения. У мужчин этот симптом можно выразить одной фразой: "покупка красного кабриолета".

Зацикленность на прошлом

Перебирание в памяти событий в давнем или недавнем прошлом — ещё один признак переоценки ценностей. Может возникнуть желание пережить что-то подобное ещё раз. Опять почувствовать лёгкость, свободу, бесшабашность. Всё это — симптомы кризиса среднего возраста у женщин. Иногда этот процесс может быть болезненным, потому что приходит понимание, что прежней остроты (и новизны) восприятия уже не достичь.

Перемены во внешности

Неприятные выводы по поводу внешности иногда заставляют женщин перегибать палку: отмечая неэффективность привычных косметологических процедур, они могут прибегнуть к радикальным методам. Хирургическая коррекция признаков старения может дать непредсказуемый результат, что в итоге вызывает ещё больший психологический дискомфорт.

Эмоциональная нестабильность

Ярко выражена в ранних периодах, когда, казалось бы, задумываться о старости ещё рано. Например, при кризисе среднего возраста у женщин 30 или 35 лет. Исчезает озорной блеск в глазах, прежняя девочка становится похожей на уставшую "тётю". Может перестать ухаживать за собой так, как делала это раньше, запустить фигуру и т. д.

Меняется и поведение: женщина становится крикливой, недовольной, постоянно критикует окружающих. С ней становится некомфортно. Близкие могут искать причины в своём поведении. И иногда это может угрожать отношениям (не только с мужем, но и с родными, друзьями).

Поэтому очень важно, чтобы как можно больше людей знали, как проявляется кризис среднего возраста у женщин. И были максимально тактичными в этот период, не делали выводов и постарались с пониманием относиться к этому явлению.

Как преодолеть кризис среднего возраста у женщин

Ещё раз вспомните график удовлетворённости жизнью в зависимости от возраста (см. выше). Если в вашем случае близится нижняя точка, то что сделать, чтобы кривая начала выравниваться и двигаться вверх? Наши советы помогут вам ответить на этот вопрос. Выбирайте актуальные именно для вас и внедряйте в жизнь.

Обратитесь к психотерапевту или психологу

Как выбрать специалиста? Ориентируйтесь на своё состояние. Если вы чувствуете признаки депрессии (перепады настроения, подавленность, апатия), то вам к психотерапевту. Если проявления не такие серьёзные, вы чувствуете тревожность, раздражительность — справиться с этим поможет психолог.

Проконсультируйтесь с врачами

С гинекологом и эндокринологом. Сдайте анализы на гормоны, чтобы определить, есть ли дефицит. Также желательно проверить наличие в организме витаминов и микроэлементов. Всё это можно успешно скорректировать медикаментами.

Также важно, во сколько начинается кризис среднего возраста у женщин. Если признаки появились до 40 лет, это может указывать на раннюю менопаузу. И это ещё один повод обратиться к врачу.

Заручитесь поддержкой

В 2012 году в США провели исследование женщин в менопаузе и расспросили, как они переносят её симптомы и справляются со своим психоэмоциональным состоянием. Было установлено, что у 56% женщин, которые активно общались в группах поддержки своих ровесниц, проявления кризиса среднего возраста были гораздо слабее.

Находить поддержку можно и среди незнакомых людей (в рамках сообществ), и у родных, близких. Особенно у женщин старшего возраста, которым хорошо знакомо то, что вы сейчас переживаете. Главное — не замыкаться на своих тревожных мыслях, а делиться ими.

Стройте планы

Писатель Дж. Элиот сказал: "Никогда не поздно стать тем, кем ты мог бы быть". Если ваши переживания сконцентрированы в основном на прошлом, на сожалении, что не всё успели, что хотели, — подумайте, что вы можете наверстать и какие новые цели хотели бы себе поставить.

Пусть они будут амбициозными и даже нереалистичными. Человек, который мечтает, возвращает себе вкус к жизни. И это ваша самая главная задача в этот период.

Вспомните, что вас вдохновляло

Копаться в прошлом более эффективно, если вспоминать о прожитых годах ради поиска того, что вас ранее вдохновляло. Возможно, стоит обратиться к прежним занятиям (хобби) и таким образом вернуть себя в ресурсное состояние.

Что приносило вам радость, когда вы были в декрете? Чем занимались, когда ребёнок пошёл в школу? Наверняка ваши увлечения менялись. Подумайте, какие из них будут актуальны для вас и сегодня. Это простой, но эффективный совет, как преодолеть кризис среднего возраста у женщин.

Займитесь самообразованием

Сейчас так много способов узнать что-то новое! Индустрия инфобизнеса очень разнообразна: вы можете научиться буквально всему — от наращивания ногтей до биржевого трейдинга.

Найдите курсы, которые будут отвечать вашим интересам и проходите их, углубляйте знания. Это станет вашей гарантией на будущее — если станете специалистом в своей нише, то даже после ухода с текущей работы будете ценной единице на рынке труда.

Найдите положительные стороны

В исследовании Международного журнала поведенческого развития (2016 г.) была отмечена интересная особенность: кризис среднего возраста у женщин 45-50 лет приводит к повышенному любопытству к окружающему миру и себе.

Это значит, что стресс и апатия, которую испытывали женщины в пиковые периоды кризиса, стали для них точкой опоры для движения к новым целям, познанию себя и мира. Эти люди принимали оригинальные и креативные решения, которые буквально меняли их судьбу и заряжали силами, вдохновением. Вы можете пойти по их пути и найти в кризисе положительные стороны.

Как думаете, бывает ли кризис среднего возраста у женщин, которые живут полной жизнью, имеют насыщенный график, регулярный отдых и море планов? Бывает. Но гораздо реже, чем у тех, кого с годами поглотила рутина. Поэтому позаботившись о своей жизни сейчас, вы защитите себя от неприятных переживаний в будущем. Удачи!