Як зробити патчі для омолодження шкіри своїми руками

Шкіра під очима часто стає жертвою стресу, недосипання, довгого перебування перед екраном та інших факторів навколишнього середовища. Її можуть турбувати темні кола, набряки, втома. Не обов'язково одразу ж бігти до магазину за дорогими косметичними засобами. Ефективні патчі для очей можна зробити й вдома з простих та доступних інгредієнтів. Про це пише New Bytes.

Огірок та алое вера:

Змішайте тонкі скибочки огірка зі свіжим гелем алое вера в мисці.

Поставте суміш у холодильник на деякий час.

Візьміть ватні диски, намочіть їх в охолодженому засобі або виріжте відповідної форми.

Приляжте, розслабтеся і насолоджуйтесь 15-20 хвилинами зволоження та заспокоєння.

Куркума:

Змішайте 1 столову ложку порошку куркуми з 1 столовою ложкою пахти.

Розріжте ватні диски навпіл і занурте їх в розчин.

Накладіть патчі під очі на 30 хвилин.

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Трояндові патчі:

Змішайте половину натертого огірка з трояндовою водою.

Процідіть сік у миску.

Розріжте ватний диск навпіл і занурте його в розчин.

Для додаткового охолоджуючого ефекту зберігайте патчі в холодильнику.

Зелений чай з желатином:

У мисці змішайте 1 столову ложку желатинового порошку з 2 столовими ложками зеленого чаю.

Додайте кілька крапель теплої кокосової олії та ретельно перемішайте.

Викладіть масу на пергаментний папір і дайте їй застигнути.

Коли суміш застигне, виріжте з неї патчі зручної форми й накладіть на очі.

Пам'ятайте:

Перед використанням будь-яких домашніх засобів рекомендується провести тест на алергічну реакцію.

Зберігайте готові патчі в холодильнику.

Регулярно використовуйте патчі, щоб досягти найкращого результату.

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