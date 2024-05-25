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Как сделать патчи для омоложения кожи своими руками

Цихоцкая Мария

Как сделать патчи для омоложения кожи своими руками
Эффективные патчи для глаз можно сделать и дома из простых и доступных ингредиентов

Кожа под глазами часто становится жертвой стресса, недосыпания, долгого пребывания перед экраном и других факторов окружающей среды. Ее могут беспокоить темные круги, отеки, усталость. Не обязательно сразу же бежать в магазин за дорогими косметическими средствами. Эффективные патчи для глаз можно сделать дома из простых и доступных ингредиентов. Об этом пишет New Bytes.

Огурец и алоэ вера:

  • Смешайте тонкие ломтики огурца со свежим гелем алоэ вера в миске.
  • Поставьте смесь в холодильник на время.
  • Возьмите ватные диски, намочите их в охлажденном средстве или вырежьте соответствующую форму.
  • Прилягте, расслабьтесь и наслаждайтесь 15-20 минутами увлажнения и успокоения.

Куркума:

  • Смешайте 1 столовую ложку порошка куркумы с 1 столовой ложкой пахты.
  • Разрежьте ватные диски пополам и окуните их в раствор.
  • Наложите под глаза патчи на 30 минут.

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Розовые патчи:

  • Смешайте половину натертого огурца с розовой водой.
  • Процедить сок в миску.
  • Разрежьте ватный диск пополам и окуните его в раствор.
  • Для дополнительного охлаждающего эффекта храните патчи в холодильнике.

Зеленый чай с желатином:

  • В миске смешайте 1 столовую ложку желатинового порошка с 2 столовыми ложками зеленого чая.
  • Добавьте несколько капель кокосового масла и тщательно перемешайте.
  • Выложите массу на пергаментную бумагу и дайте ей застыть.
  • Когда смесь застынет, вырежьте из нее патчи удобной формы и наложите на глаза.

Помните:

  • Перед использованием любых домашних средств рекомендуется провести тест на аллергическую реакцию.
  • Храните готовые патчи в холодильнике.
  • Регулярно используйте патчи для достижения наилучшего результата.

Напомним, мы уже писали, как сохранить молодость кожи и всегда выглядеть замечательно.

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