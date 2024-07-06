Як зробити ідеальне тональне покриття: метод з косметичним шпателем
Тональний крем - основа будь-якого макіяжу, і від його якості залежить загальний результат. Традиційно для його нанесення використовують кисті або спонжі, але останнім часом у TikTok набирає популярності нова техніка - нанесення тонального крему шпателем.
Чим цікавий цей метод?
- Гігієнічність: Шпатель можна легко мити та дезінфікувати після кожного використання, на відміну від кистей та спонжів, які накопичують бактерії.
- Економія: Використання шпателя може допомогти вам використовувати менше тонального крему, адже він розподіляється більш рівномірно.
- Щільне покриття: Завдяки щільному контакту зі шкірою шпатель може забезпечити більш щільне та стійке покриття, ніж кисті або спонжі.
- Швидкість: Нанесення тонального крему шпателем може бути швидшим, ніж кистями або спонжами, адже він розподіляється по всій поверхні обличчя за один раз.
Як використовувати шпатель для нанесення тонального крему:
- Нанесіть невелику кількість тонального крему на всю довжину шпателя.
- Прикладіть шпатель до шкіри під кутом приблизно 45 градусів.
- Плавним рухом розтягніть тональний крем по обличчю.
- При необхідності повторіть процедуру, щоб досягти бажаного рівня покриття.
Поради:
- Для кращого результату використовуйте спеціальний шпатель для макіяжу, який має трохи вигнуту форму, щоби краще прилягати до обличчя.
- Наносьте на шпатель невелику кількість тонального крему, щоб він легко розподілявся по шкірі.
- Не тисніть на шпатель занадто сильно, щоб не розмазати тональний крем.
- Якщо ви новачок у цій техніці, потренуйтеся наносити тональний крем на тильну сторону руки, перш ніж наносити його на обличчя.
Важливо: Ця техніка може не підходити для всіх типів шкіри. Якщо у вас жирна або проблемна шкіра, краще використовувати кисті або спонжі.
Раніше, UaPortal поділився, як підібрати стрижку під свій тип обличчя.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!