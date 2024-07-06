Як зробити ідеальне тональне покриття: метод з косметичним шпателем

Тональний крем - основа будь-якого макіяжу, і від його якості залежить загальний результат. Традиційно для його нанесення використовують кисті або спонжі, але останнім часом у TikTok набирає популярності нова техніка - нанесення тонального крему шпателем.

Чим цікавий цей метод?

Гігієнічність: Шпатель можна легко мити та дезінфікувати після кожного використання, на відміну від кистей та спонжів, які накопичують бактерії.

Шпатель можна легко мити та дезінфікувати після кожного використання, на відміну від кистей та спонжів, які накопичують бактерії. Економія: Використання шпателя може допомогти вам використовувати менше тонального крему, адже він розподіляється більш рівномірно.

Використання шпателя може допомогти вам використовувати менше тонального крему, адже він розподіляється більш рівномірно. Щільне покриття: Завдяки щільному контакту зі шкірою шпатель може забезпечити більш щільне та стійке покриття, ніж кисті або спонжі.

Завдяки щільному контакту зі шкірою шпатель може забезпечити більш щільне та стійке покриття, ніж кисті або спонжі. Швидкість: Нанесення тонального крему шпателем може бути швидшим, ніж кистями або спонжами, адже він розподіляється по всій поверхні обличчя за один раз.

Як використовувати шпатель для нанесення тонального крему:

Нанесіть невелику кількість тонального крему на всю довжину шпателя. Прикладіть шпатель до шкіри під кутом приблизно 45 градусів. Плавним рухом розтягніть тональний крем по обличчю. При необхідності повторіть процедуру, щоб досягти бажаного рівня покриття.

Поради:

Для кращого результату використовуйте спеціальний шпатель для макіяжу, який має трохи вигнуту форму, щоби краще прилягати до обличчя.

Наносьте на шпатель невелику кількість тонального крему, щоб він легко розподілявся по шкірі.

Не тисніть на шпатель занадто сильно, щоб не розмазати тональний крем.

Якщо ви новачок у цій техніці, потренуйтеся наносити тональний крем на тильну сторону руки, перш ніж наносити його на обличчя.

Важливо: Ця техніка може не підходити для всіх типів шкіри. Якщо у вас жирна або проблемна шкіра, краще використовувати кисті або спонжі.

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