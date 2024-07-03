Як зрозуміти, що у вас професійне вигорання: на що звернути увагу

Вигорання на роботі — це синдром, до якого призводить хронічний стрес та втома від роботи. Його непросто помітити, якщо не звертати увагу на своє загальне самопочуття.

Психологи визначають вигорання як стан емоційного, фізичного та розумового виснаження, який часто виникає внаслідок хронічного стресу на роботі. Воно може призвести до низки негативних наслідків, як для працівника, так і для організації.

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Симптоми вигорання:

Постійна втома

Втрата мотивації та ентузіазму

Зниження продуктивності

Труднощі з концентрацією уваги

Дратівливість та емоційна нестійкість

Почуття цинізму та негативу

Фізичні проблеми, такі як головний біль, розлади шлунку та безсоння

Існують різні стадії вигорання:

Етап медового місяця: Ви відчуваєте захоплення та ентузіазм щодо нової роботи.

Етап балансування: Ви починаєте усвідомлювати деякі негативні аспекти роботи та відчувати тиск.

Етап хронічних симптомів: Ви відчуваєте виснаження, загальне нездужання, депресію та емоційні перепади.

Етап кризи: Симптоми вигорання стають критичними та серйозно впливають на ваше особисте та робоче життя.

Етап апатії: Ви відчуваєте себе емоційно та фізично виснаженими, і вам байдуже до всього.

Запобігти вигоранню можна, однак для цього потрібно виконати кілька нескладних завдань:

Встановіть чіткі межі між роботою та особистим життям. Не перевіряйте робочу електронну пошту та не відповідайте на робочі дзвінки поза робочим часом.

Робіть перерви протягом дня. Вставайте з-за столу та рухайтеся кожні 30-60 хвилин.

Відпочивайте та відновлюйте сили. Регулярно беріть відпустку та вихідні дні.

Дотримуйтесь здорового способу життя. Їжте здорову їжу, регулярно займайтеся спортом та висипайтеся.

Зверніться за допомогою до друзів, родини або терапевта. Не бійтеся просити про допомогу, якщо вам це потрібно.

Психологи дали поради, як подолати вигорання:

Якщо ви відчуваєте симптоми вигорання, важливо якомога швидше вжити заходів. Поговоріть зі своїм керівником про те, що ви відчуваєте. Можливо, ви зможете внести зміни у свою роботу, щоб зменшити рівень стресу.

Зверніться за професійною допомогою. Терапевт може допомогти вам впоратися зі стресом та розробити механізми подолання.

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