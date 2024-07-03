Как понять, что у вас профессиональное выгорание: на что обратить внимание
Выгорание на работе – это синдром, к которому приводит хронический стресс и усталость от работы. Его непросто заметить, если не обращать внимание на свое общее самочувствие.
Психологи определяют выгорание как состояние эмоционального, физического и умственного истощения, часто возникающего вследствие хронического стресса на работе. Оно может привести к ряду негативных последствий как для работника, так и для организации.
Вас также заинтересует: Как перестать ненавидеть свою работу: советы
Симптомы выгорания:
- Постоянная усталость
- Утрата мотивации и энтузиазма
- Снижение производительности
- Трудности с концентрацией внимания
- Раздражительность и эмоциональная неустойчивость
- Чувство цинизма и негатива
- Физические проблемы, такие как головные боли, расстройства желудка и бессонница
Существуют разные стадии выгорания:
Этап медового месяца: Вы испытываете восхищение и энтузиазм по поводу новой работы.
Этап балансировки: Вы начинаете осознавать некоторые отрицательные аспекты работы и ощущать давление.
Этап хронических симптомов Вы чувствуете истощение, общее недомогание, депрессию и эмоциональные перепады.
Этап кризиса: Симптомы выгорания становятся критическими и серьезно влияют на вашу личную и рабочую жизнь.
Этап апатии: Вы чувствуете себя эмоционально и физически истощенными, и вам все равно.
Предотвратить выгорание можно, однако для этого нужно выполнить несколько несложных задач:
Установите четкие границы работы и личной жизни. Не проверяйте рабочую электронную почту и не отвечайте на рабочие звонки вне рабочего времени.
Делайте перерывы в течение дня. Вставайте из-за стола и двигайтесь каждые 30-60 минут.
Отдыхайте и восстанавливайте силы. Регулярно берите отпуск и выходные дни.
Соблюдайте здоровый образ жизни. Ешьте здоровую пищу, регулярно занимайтесь спортом и высыпайтесь.
Обратитесь за помощью к друзьям, семье или терапевту. Не бойтесь просить помощи, если вам это нужно.
Психологи дали советы, как преодолеть выгорание:
Если вы чувствуете симптомы выгорания, важно как можно скорее принять меры. Поговорите со своим руководителем, что вы ощущаете. Возможно, вы сможете внести изменения в свою работу, чтобы снизить уровень стресса.
Обратитесь за профессиональной помощью. Терапевт может помочь вам справиться со стрессом и разработать механизмы преодоления.
Раньше мы сообщали, как справиться с жарой во время работы.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!