Як підживлювати дерева вишні та черешні в травні для багатого врожаю

Весна – це пора не лише пробудження природи, але й час для садівників подбати про свої плодові дерева. Щоб вишня та черешня порадували вас щедрим урожаєм влітку, важливо правильно підживити їх навесні.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете виростити здорові та плодоносні дерева вишні та черешні. Про це пише dim.novyny.live.

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Чим підживлювати молоді дерева?

Для молодих саджанців вишні та черешні досвідчені садівники рекомендують використовувати суміш з коров'яку та золи.

Інгредієнти:

Вода – 7 відер

Зола – 1 кг

Коров'як – 1 відро

Приготування:

Розведіть коров'як водою, додайте золу і залиште настоюватися на тиждень. Вилийте 2-3 літри суміші під кожне дерево.

Альтернативний варіант:

Амофоска – 20 г

Деревна зола – 150 г

Внесіть ці добрива на 1 м² пристовбурового кола.

Чим підживлювати плодоносні дерева?

Для плодоносних дерев використовується трохи інша суміш.

Інгредієнти:

Коров'як – 1 відро

Вода – 6 відер

Приготування:

Розведіть коров'як водою і вилийте 2-3 літри під кожне дерево.

Альтернативний варіант:

Амофоска – 30 г

Деревна зола – 200 г

Що важливо враховувати?

Вишня любить нейтральний ґрунт. Якщо у вас кислий ґрунт, нейтралізуйте його доломітовим порошком (до 300 г на 1 м²) або вапном.

Підживлення проводять після того, як ґрунт прогріється до +10°C.

Перед внесенням добрив ґрунт навколо дерева добре зволожити.

Не рекомендується використовувати свіжий гній, оскільки він може спалити коріння.

Дотримуйтесь дозування, рекомендованого для конкретного добрива.

Додаткові поради:

Для кращого засвоєння поживних речовин можна проводити мульчування пристовбурового кола компостом або торфом.

Регулярно оглядайте дерева на наявність шкідників та хвороб.

Своєчасний полив, прополка та обрізка також сприяють кращому плодоношенню.

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