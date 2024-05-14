Як пересаджувати розсаду у відкритий грунт: важливі поради

Пересадка розсади з домашніх умов у відкритий ґрунт – це важливий етап, який потребує знань та уваги. Від того, як правильно ви проведете цю процедуру, залежить подальше зростання та врожай ваших рослин.

Пересадка розсади – це відповідальний процес, але дотримуючись цих порад з сайту zaxid.net, ви зможете допомогти своїм рослинам швидко адаптуватися до нових умов та отримати багатий врожай.

Читайте також: Названо найкращих та найгірших сусідів для полуниці

Загартовування розсади

Загартовування – це комплекс заходів, які допомагають рослинам адаптуватися до нових умов довкілля. Починати загартовування розсади слід за 2-3 тижні до висадки у відкритий ґрунт. Для цього рекомендується:

Виносити розсаду на свіже повітря: спочатку на декілька годин на день, поступово збільшуючи час перебування на вулиці.

спочатку на декілька годин на день, поступово збільшуючи час перебування на вулиці. Знижувати температуру: спочатку на 1-2°C, а потім на 3-5°C.

спочатку на 1-2°C, а потім на 3-5°C. Зменшувати полив: ґрунт між поливами повинен трохи підсихати.

Оптимальні терміни та час висадки

Важливо не поспішати з висадкою розсади у відкритий ґрунт, адже заморозки можуть згубити рослини. Оптимальний час для висадки залежить від кліматичних умов вашого регіону та культури, яку ви вирощуєте.

Вік розсади

Кожна культура має свій оптимальний вік для висадки у відкритий ґрунт. Наприклад:

Томати: ранньостиглі сорти - 40-50 днів, середньостиглі - 55-60 днів, пізньостиглі - 70 днів.

ранньостиглі сорти - 40-50 днів, середньостиглі - 55-60 днів, пізньостиглі - 70 днів. Солодкий перець: 50-65 днів.

50-65 днів. Гарбузові: 20-25 днів.

20-25 днів. Кавуни: 30-35 днів.

30-35 днів. Пекінська капуста та кольрабі: 30 днів.

30 днів. Баклажани: 50-80 днів.

Як правильно посадити розсаду

Підготуйте ґрунт: ґрунт повинен бути пухким, зволоженим, але не мокрим.

Викопайте ямки: ямки повинні бути трохи більшими за кореневу грудку розсади.

ямки повинні бути трохи більшими за кореневу грудку розсади. Акуратно вийміть розсаду з ємності: не руйнуйте кореневу систему.

не руйнуйте кореневу систему. Посадіть розсаду в ямку: заглибте розсаду до першого листка.

заглибте розсаду до першого листка. Полийте розсаду: після посадки полийте розсаду теплою водою.

після посадки полийте розсаду теплою водою. Замульчуйте ґрунт: мульчування допоможе зберегти вологу та захистити коріння від перегріву.

Додаткові поради

Висаджуйте розсаду в похмурий день: це допоможе рослинам краще адаптуватися до нових умов.

Захистіть розсаду від сонця: в перші дні після висадки розсаду рекомендується притіняти від прямих сонячних променів.

в перші дні після висадки розсаду рекомендується притіняти від прямих сонячних променів. Не перегодовуйте розсаду: надлишок добрив може негативно вплинути на приживлення рослин.

надлишок добрив може негативно вплинути на приживлення рослин. Регулярно поливайте розсаду: ґрунт навколо розсади повинен бути завжди трохи вологим.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно обрізати дерева та кущі у весняний період

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!