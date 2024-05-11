Як обробити виноград від попелиці та кліщів: секрет садівників

Весна – це не лише час пробудження природи, але й початок сезону активності шкідників та хвороб. Щоб уберегти виноградник та отримати щедрий урожай, важливо провести своєчасні обробки.

Дотримуючись цих порад, ви зможете виростити здоровий виноградник та отримати смачний та якісний урожай. Про це пише porady.24tv.ua.

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Чому важливо обробляти виноград навесні?

Профілактика хвороб: навесні закладається основа для здоров'я винограду на весь сезон. Своєчасні обробки допоможуть запобігти розвитку таких захворювань, як мілдью, оїдіум, антракноз та інші.

Захист від шкідників: навесні прокидаються зимуючі шкідники, такі як бруньковий кліщ, виноградна листовійка, павутинний кліщ та інші. Обробки допоможуть знищити їх на ранніх стадіях розвитку та запобігти пошкодженню кущів.

навесні прокидаються зимуючі шкідники, такі як бруньковий кліщ, виноградна листовійка, павутинний кліщ та інші. Обробки допоможуть знищити їх на ранніх стадіях розвитку та запобігти пошкодженню кущів. Кращий урожай: здорові кущі винограду, які не страждають від хвороб та шкідників, дають більш рясний та якісний урожай.

Коли та як обробляти виноград?

Перша обробка: проводиться по голій лозі, до початку розпускання бруньок. Ця обробка спрямована на знищення збудників хвороб та зимуючих стадій шкідників.

Друга обробка: проводиться в травні, після розпускання листя. Ця обробка спрямована на захист від хвороб та шкідників, які вже активізувалися.

проводиться в травні, після розпускання листя. Ця обробка спрямована на захист від хвороб та шкідників, які вже активізувалися. Третя обробка: проводиться перед цвітінням. Це профілактична обробка, яка допоможе захистити квіти та зав'язі від хвороб та шкідників.

Для обробки винограду можна використовувати:

Хімічні препарати: фунгіциди для боротьби з хворобами, інсектициди для боротьби з шкідниками. Перед використанням хімічних препаратів уважно читайте інструкцію та дотримуйтесь правил безпеки.

фунгіциди для боротьби з хворобами, інсектициди для боротьби з шкідниками. Перед використанням хімічних препаратів уважно читайте інструкцію та дотримуйтесь правил безпеки. Народні засоби: відвари та настої з трав, часнику, цибулі та інших природних компонентів. Народні засоби менш токсичні, але й менш ефективні, ніж хімічні препарати.

Важливо:

Обробляти виноград потрібно в суху, безвітряну погоду.

Перед обробкою ретельно огляньте кущі та видаліть пошкоджені листи та пагони.

Обробляти потрібно весь кущ, включаючи листя, стебла та ґрунт під кущем.

Після обробки дотримуйтесь правил гігієни.

Пам'ятайте: своєчасні та правильні обробки винограду – це запорука його здоров'я та щедрого врожаю.

Додаткові поради:

Для профілактики хвороб корисно садити стійкі до них сорти винограду.

Правильний догляд за виноградником, включаючи полив, підживлення та обрізку, також допоможе зміцнити імунітет кущів.

Регулярно оглядайте виноградник, щоб вчасно виявити ознаки хвороб та шкідників.

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