Як негативні думки впливають на ваше життя

Американський письменник Т. С. Еліот сказав: "Не можна очікувати, що світ виглядатиме світлим, якщо ви постійно носите темні окуляри".

Запитайте у людини, яка негативно думає, як її справи, як життя. Нічого хорошого у відповідь ви не почуєте. І це буде правда. Чому розповімо в нашій статті. А також поговоримо про вплив негативної думки та як перемогти у собі негативізм.

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Негативизм: что это

Иногда мы путаемся в понятиях, называя негативизм агрессией. На самом деле негативное мышление — это больше про внутренние, чем про внешние проявления. Человек может быть вполне приятным в общении, но при этом его ход мыслей будет соответствовать всем признакам негативизма.

Почему негативным быть легче, чем позитивным

Как думаете, какую роль сложнее играть — драматическую или комедийную? Ответ может вас удивить, но комедийную. Рассмешить или хотя бы вызвать улыбку у людей очень трудно. Тогда как выжать слезу сострадания — гораздо легче. И если перенести это на тему позитивного и негативного мышления, то подумайте, как проще жить:

✓ от меня ничего не зависит, я песчинка в пустыне, у меня лапки, а мир такой злой;

✓ я всё могу, я обязательно исполню свои мечты, я не буду грустить, а лучше займусь работой.

Первая модель мышления — пассивная. Человек становится в оппозицию ко всему миру, он слаб и ничтожен, от него ничего не зависит и он всех если не ненавидит, то выносит с трудом.

А быть сосредоточенным и целеустремлённым оптимистом гораздо сложнее. Нужны силы, конский запас мотивации и в целом способность самоорганизовываться. Такой человек никогда не будет мыслить негативно, потому что для него это пустая трата эмоционального ресурса.

Вообще, негативизм находится на более низком уровне развития мышления, потому что базируется исключительно на пережитом опыте. Как известно, сильнее откладывается в памяти печальный опыт, поэтому эти события, достигнув критического значения, начинают влиять на личность человека. В результате чем старше он становится, тем более негативно мыслит.

Как проявляется негативизм

Существует два формата проявления негативизма (в психологии это называется транслированием): по отношению к себе и по отношению к другим людям.

Форматы разные, но не взаимоисключающие:

человек может быть негативным к себе, но это почти не сказывается на его отношениях с окружающими;

человек и к себе негативен, и к другим людям.

Что интересно: любить себя и при этом транслировать негативное мировосприятие невозможно.

Негативщики могут искренне и долго дружить, создавать семьи. Но отношения с ними дорого стоят другим людям. Это те самые душнилы и токсики, которые в моменты просветления вроде нормальные люди, а потом накатывает…

Если сказать простыми словами, то негативизм — это привычка замечать всё плохое в жизни, концентрировать на этом внимание.

Механизм зарождения привычки мыслить негативно

Всё происходит по такому алгоритму:

Отрицание (страх) неприятных вещей → Эмоциональный дискомфорт → Фокусировка на неприятных аспектах реальности → Избегание травмирующих ситуаций → Вырабатывание привычки замечать "опасность" до того как она принесёт дискомфорт.

В итоге человек настолько боится снова столкнуться с травмирующим опытом, что болезненно фиксируется на этих мыслях и переживаниях. И перестаёт замечать всё хорошее, что происходит с ним в это время.

Выходит негативизм — это, прежде всего, страх. Причём тот, что уже удалось пережить. Если предъявить человеку доказательства возможности альтернативного опыта, он отвергнет их без раздумий.

Как проявляется негативизм

Подверженный негативному мышлению человек не просто находится в постоянном страхе. Он неспособен увидеть перспективы в жизни. И из-за этого круг его возможностей сужается — у него серая и безрадостная жизнь. Что само по себе не вселяет радужных мыслей. Выходит замкнутый круг.

Вот несколько признаков негативиста:

на любую инициативу он отвечает что-то вроде: "Да, но…", то есть пытается найти недостатки, очертить риски или даже разбить идею в пух и прах;

закрыт от новой информации, она для него сопряжена с боязнью опять пережить печальный опыт, разочароваться;

поощряет мысленную рефлексию, перебирает в памяти события из прошлого;

любит получать всё и сразу — трудности на пути к цели расценивает как вредительство, злой рок, несчастную судьбу;

критикует других людей, выискивает в них недостатки, которые часто присущи ему самому;

подозрителен, недоверчив;

ищет подоплёку в чужом успехе, считает, что добиться высот можно только по протекции;

всегда готов к "чёрному дню", посвящает этому немало мыслей, разговоров и действий;

предпочитает оставаться в тени, быть пассивным и незаметным — таким образом защищает себя от потрясений;

склонен к экономии, не делает импульсивных поступков и непредвиденных покупок, скуп не только на деньги, но и на эмоции.

Жить с негативизмом сложно и невесело. И если вы замечаете в себе подобные черты личности и хотите узнать, как изменить негативное мышление, читайте далее наши советы.

Как изменить негативное мышление на позитивное

Исследования в Великобритании подтвердили опасность негативизма: он может вызвать повышенную тревожность и депрессию. Чем чаще человек копается в прошлых ошибках и потрясениях, тем сильнее выражен у него стресс. А вот у людей, которые не зацикливаются на плохом, психика более здоровая и качество жизни в целом выше.

Чем ещё опасно негативное мышление и как избавиться от него, если в силу характера вы болезненно переживаете неудачи и долго не можете отпустить ситуацию?

Быть мрачным нытиком — это стиль жизни. И вырабатывается он, как и все плохие привычки, очень быстро. Поэтому ваша задача — не допустить развития стойкого негативизма. Путь к этому лежит не через контроль эмоций, а через замещение. То есть плохие мысли нужно поменять на хорошие. И это не так уж сложно, как кажется на первый взгляд.

Читайте ниже, как поменять негативное мышление на позитивное.

Выходите из роли Жертвы

Человек, который не управляет своей жизнью, — это Жертва (обстоятельств, других людей). Пока вы не откажетесь от этой роли, не сможете вырваться из плена негативизма.

Что это значит на практике: нытьё, жалобы, упрёки, сокрушения должны стать табу для вас. Ваша новая роль — Хозяин или Автор своей судьбы. Вы сами её создаёте. Так, как хотите. Всё зависит именно от вас, от ваших способностей, умений, желаний. Это сложно, но гораздо круче, чем постоянно ныть.

Замечайте хорошее

Если вы не знаете, как перестать мыслить негативно, то наверняка подумаете: "А что замечать? Нет ничего хорошего в моей жизни". А вот и неправда! Как минимум у вас есть телефон или компьютер, стабильный интернет — это ли не повод порадоваться? Заставляйте себя подмечать позитивные мелочи в окружающей вас реальности.

Для этого заведите тетрадь и раз в день запишите 5 хороших вещей, событий или мыслей. Но важно не просто записать, а попытаться порадоваться этому — сказать себе "спасибо", что эта приятная мелочь была в вашей жизни сегодня. И обязательно пообещать себе, что завтра будет больше и лучше.

Оставьте прошлое в прошлом

Банальный совет, но он актуален для негативистов. Вы не можете изменить прошлого, это уже константа. Поэтому не тратьте энергию на пережёвывание давно пережитых ситуаций.

Как только начали прыгать мыслями в события из прошлого, переноситесь в настоящее. На практике это может быть и в виде физического перемещения. Встали с дивана и пересели на стул.

Можно носить на запястье резинку и оттягивать её каждый раз, когда опять "закопаетесь" в прошлом. Неприятный удар резинки по коже заставит вас вернуться в реальность. А вообще, достаточно мысленно говорить себе: "Сейчас я думаю негативно, но это скоро прекратится". Фиксация эмоций помогает взять их под контроль.

Задавайте себе вопросы

Это усугубит внутренний диалог, но сделает его менее "сладким". Ранее вы в мыслях переживали негативные события. А теперь водрузите в сцену этих событий нудного дядьку-психолога, который будет задавать вопросы:

А зачем вы об этом думаете?

Какая есть альтернатива вашим поступкам?

Что насчёт целей — зачем всё это было?

Как вы себя чувствуете в этой ситуации?

Пусть дядька задаёт вопросы до тех пор, пока вам не надоест это упражнение. С огромной долей вероятности вы больше к этим воспоминаниям возвращаться не будете, потому что сама ситуация и ваше мысленное дополнение к ней уже будут не пугать, а смешить или вызывать отторжение. Чего мы и добиваемся.

Проработайте свои страхи

Ещё один совет, как избавиться от негативного мышления: заглянуть в глаза своим страхам. Они всегда имеют подоплёку. Возможно, даже в глубоком детстве.

Часто для этого привлекают психолога — не игнорируйте этот совет. У каждого человека есть страхи, и это нормально. Но не каждого человека его страхи толкают в плен негативизма, мрачного и унылого существования. То есть ваши страхи уже перешли черту нормы и портят вам жизнь. Это болезнь, которую надо лечить.

А как перестать думать негативно, если действительность пугает: тревожные новости, злые и непорядочные люди, экономический хаос… Ответ лежит на поверхности: чистить своё информационное пространство и окружение, научиться строить свою реальность. Менять работу, друзей. Что-то делать, чтобы вырваться из затягивающей вас трясины. Потому что там, внизу, уныние. А сверху — позитив, спокойствие и развитие. Выбирайте, что вам больше подходит.