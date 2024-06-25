Наче Блінкі з Сімпсонів: рибалка у Гренландії впіймав рибу-мутанта (фото)

Рибалка з Гренландії похвалився у соцмережах своїм незвичним уловом. Він піймав триоку рибу – це була атлантична тріска з трьома очима, одне з яких розташоване на голові, трохи вище двох інших.

На платформі Reddit ця аномалія викликала багато запитань у коментаторів. Один із користувачів припустив, що така мутація може бути частиною еволюційного процесу, в ході якого все більше риб ставало б триокими.

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Триока тріска. Джерело: reddit.com

Однак інший швидко спростував це припущення, зазначивши, що одне з трьох очей, ймовірно, не функціонує належним чином через екзофтальмію. Він додав, що бачив багато деформацій у риб, і здебільшого "зайвий відросток" не був функціональним.

Фотографія риби-мутанта швидко стала вірусною, привертаючи увагу шанувальників "Сімпсонів". Багато хто порівнював її з Блінкі, триокою рибкою з популярного мультсеріалу. Блінкі з'являлася у двох епізодах "Сімпсонів" у 1990 році й стала відомою як символ радіаційного забруднення.

Риба Блінкі. Джерело: Скриншот з відео

Відомо, що Блінкі була помаранчевою рибкою з трьома очима, яка мутувала через радіацію у водоймах біля Спрінгфілдської атомної електростанції. Один з користувачів Reddit пожартував, що "Сімпсони" знову передбачили майбутнє, а інший запитав, чи не відвідувала ця риба Спрінгфілд.

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