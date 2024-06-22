Віслюк у США втік від господарів та став ватажком стада оленів (відео)

Віслюк-втікач у США став зіркою соцмереж після того, як його історію розповіли світові ЗМІ. Коли Дизель, так звати цього віслюка, втік від господарів, то опинився в дикій природі, знайшов нових друзів і навіть став ватажком оленів.

Дизель п'ять років тому втік від своєї господині Террі Дрюрі з Каліфорнії. Переляканий пумою під час прогулянки Дизель зник у дикій природі. Його господарка шукала Дизеля протягом місяців, але безрезультатно, повідомляє Inside Edition.

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Декілька років по тому Дизеля випадково знайшов мисливець Макс Фіннел. Він спостерігав за стадом оленів-вапіті, коли побачив серед них віслюка. Здивувавшись, Фіннел помітив, що Дизель поводився як лідер стада. Олені рухалися за ним, а він, здається, керував ними.

"Можливо, Дизель врятував себе, вбивши пуму", - припустив Фіннел, адже місцевий лісник знайшов у цьому районі останки хижака.

Історія Дизеля швидко поширилася в соціальних мережах, і зрештою про нього дізнався його господар. Террі Дрюрі була щаслива дізнатися, що Дизель живий і здоровий, але й сумний, адже скучила за своїм вихованцем.

"Звичайно, я б хотіла, щоб Дизель повернувся додому, - зізналася Дрюрі, - але я розумію, що він знайшов своє місце в дикій природі. Він заслужив на свободу".

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