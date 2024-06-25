Как Блинки из Симпсонов: рыбак в Гренландии поймал рыбу-мутанта (фото)

Рыбак из Гренландии похвастался в соцсетях своим необычным уловом. Он поймал трехглазую рыбу – это была атлантическая щепа с тремя глазами, одна из которых расположена на голове, чуть выше двух других.

На платформе Reddit эта аномалия вызвала множество вопросов у комментаторов. Один из пользователей предположил, что такая мутация может являться частью эволюционного процесса, в ходе которого все больше рыб становилось бы трехглазыми.

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Трехглазая треска. Источник: reddit.com

Однако другой быстро опроверг это предположение, отметив, что одно из трех глаз, вероятно, не функционирует должным образом из-за экзофтальмии. Он добавил, что видел много деформаций у рыб, и в большинстве своем "лишний отросток" не был функциональным.

Фотография рыбы-мутанта быстро стала вирусной, привлекая внимание поклонников "Симпсонов". Многие сравнивали ее с Блинки, трехглазой рыбкой из популярного мультсериала. Блинки появлялась в двух эпизодах "Симпсонов" в 1990 году и стала известна как символ радиационного загрязнения.

Рыба Блинки. Источник: Скриншот с видео

Известно, что Блинки была оранжевой рыбкой с тремя глазами, которая мутировала из-за радиации в водоемах у Спрингфилдской атомной электростанции. Один из пользователей Reddit пошутил, что "Симпсоны" снова предсказали будущее, а другой спросил, не посещала ли эта рыба Спрингфилд.

Напомним, в Британии на пляже обнаружили огромного зубатого червя, похожего на песчаных червей из "Дюны".

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