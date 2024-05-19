Смарагдова краса біля дому: як садити та доглядати за самшитом

Самшит - це не просто красивий декоративний кущ, який прикрашає багато садів і парків. Він також володіє корисними властивостями: очищає повітря, утримує вологу та може покращити здоров'я. Проте, перед тим, як посадити самшит біля будинку, важливо зважити всі плюси та мінуси. Про це пише ТСН.

Переваги самшиту біля будинку:

Естетика: Самшит створює смарагдову зелену огорожу, яка тішить око і додає затишку вашому дому.

Очищення повітря: Цей кущ здатен поглинати шкідливі речовини з повітря, роблячи його чистішим.

Цей кущ здатен поглинати шкідливі речовини з повітря, роблячи його чистішим. Зволоження: Самшит допомагає утримувати вологу в ґрунті, що особливо корисно в спекотну пору року.

Самшит допомагає утримувати вологу в ґрунті, що особливо корисно в спекотну пору року. Захист від вітру: Щільна крона самшиту може служити вітрозахистом для вашого будинку та саду.

Щільна крона самшиту може служити вітрозахистом для вашого будинку та саду. Стійкість до шкідників: Самшит - це досить стійка до шкідників і хвороб рослина, що робить його невибагливим у догляді.

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Недоліки самшиту біля будинку:

Пошкодження фундаменту: Коренева система самшиту може розростатися досить сильно, що може призвести до пошкодження фундаменту будинку, якщо посадити його надто близько.

Коренева система самшиту може розростатися досить сильно, що може призвести до пошкодження фундаменту будинку, якщо посадити його надто близько. Засмічення водостоків: Опале листя та гілки самшиту можуть засмічувати водостоки, тому важливо регулярно їх чистити.

Опале листя та гілки самшиту можуть засмічувати водостоки, тому важливо регулярно їх чистити. Алергія: У деяких людей може виникати алергія на пилок самшиту.

У деяких людей може виникати алергія на пилок самшиту. Токсичність: Деякі частини самшиту, наприклад, ягоди, можуть бути отруйними, тому важливо тримати їх подалі від дітей та домашніх тварин.

Рекомендації щодо посадки самшиту біля будинку:

Відстань: Садіть самшит на відстані не менше 3-5 метрів від будинку, фундаменту та інших будівель.

Садіть самшит на відстані не менше 3-5 метрів від будинку, фундаменту та інших будівель. Ґрунт: Самшит любить родючий, добре дренований ґрунт.

Самшит любить родючий, добре дренований ґрунт. Світло: Цей кущ потребує багато сонячного світла, тому вибирайте для нього відкрите місце.

Полив: Регулярно поливайте самшит, особливо в спекотну пору року.

Регулярно поливайте самшит, особливо в спекотну пору року. Обрізка: Обрізайте самшит 1-2 рази на рік, щоб він зберігав форму.

Обрізайте самшит 1-2 рази на рік, щоб він зберігав форму. Підживлення: Підгодовуйте самшит мінеральними та органічними добривами 2-3 рази на сезон.

Підгодовуйте самшит мінеральними та органічними добривами 2-3 рази на сезон. Захист від хвороб та шкідників: Проводьте профілактичні обробки самшиту від хвороб та шкідників.

Підібравши правильне місце та забезпечивши належний догляд, ви зможете насолодитися красою та користю самшиту біля свого будинку, не ризикуючи його негативним впливом.

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