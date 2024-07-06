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З Києва у Відень: що змінилося з березня 2024 року і, чи реально купити квитки на цей потяг

Анна Веселова - Соловонюк

З Києва у Відень: що змінилося з березня 2024 року і, чи реально купити квитки на цей потяг
Як дістатися потягом з Києва до Відня. Джерело: Джерело: ctrl-alt-shift-e/Pixabay

Спекуляції продажу квитків на потяг змусили реагувати керівництво Укрзалізниці, змінюючи умови реалізації квитків для забезпечення зміцнення безпеки пасажирів. Про зміни повідомили українські ЗМІ.

Вже у березні Укрзалізниці довелося змінити "правила гри", квитки за напрямом "Україна – Австрія" почали продаватися лише через застосунок УЗ. Які ще міри були задіяні за для безпечного продажу квитків та, чому тепер квитки на деякі закордонні сполучення доступні не всім розповідаємо далі.

З Києва у Відень: що змінилося з березня 2024 року і, чи реально купити квитки на цей потяг
Дістатися Відня з Києва стало дещо складніше. Джерело: Фотограф: domeckopol/Pixabay

Квитки у напрямку Київ – Відень

Після початку війни та закриття аеропортів потяг – один з небагатьох способів виїхати за кордон. Попит на послуги Укрзалізниці виріс у декілька разів. На жаль, залізнична компанія важко справляється з такими об'ємами і рівень попиту перевищує провізну спроможність. Що вже казати про два вагони, які обслуговують напрямок "Київ – Відень". Черги до кас стояли ще до 8 ранку, а квитків вже не було. До реалізації квитків підключилися посередники та перекупи, тож справа була зовсім кепською.

Враховуючи свій прикрий досвід з потягами у напрямку "Київ – Варшава" Укрзалізниця перевела продаж квитків "Київ – Відень" в онлайн режим. З весни були введені додаткові міри і купити квитки можна тільки підтвердивши свої наміри через "Дію".

Це трохи вирішило питання з шахраями і перекупами, але поставило нові перепони. Що робити українцям, які не користуються додатком "Дія"? У іноземних гостей ситуація і того гірша, оскільки вони не можуть користуватися взагалі цим додатком.

Продаж квитків на 2 вагони "Київ – Відень" розпочинається за 20 діб близько 8 ранку. Вистачає декількох хвилин, щоб усі місця було розпродано.

З Києва у Відень: що змінилося з березня 2024 року і, чи реально купити квитки на цей потяг
Можна й так, але краще потурбуватися про квитки заздалегідь. Джерело: Фотограф: jarmoluk/Pixabay

Які альтернативи

Щоб хоч якось зарадити питанню Укрзалізниця додала маршрут №745. В маршруті є одна пересадка, але два потяги підлаштовані один до одного. На обидва потяги "Київ – Ужгород" та "Чоп – Відень" можна купити квитки у застосунку УЗ. Якщо ви маєте свій варіант добратися до Ужгорода, то квитки на австрійський потяг "Чоп – Відень" можна придбати окремо в тому ж додатку, або у касі вокзалу.

Другою альтернативою дістатися Австрії є автобусні перевізники. Рейси курсують цілий день, відправляючись кожні 10 – 15 хвилин, та ситуація також досить напружена. Якщо ви потребуєте купити квиток на зручний для вас час, варто потурбуватися про бронювання місця за тиждень, краще за два.

З Києва у Відень: що змінилося з березня 2024 року і, чи реально купити квитки на цей потяг
Скільки коштує побачити Відень?. Джерело: Фотограф:hbieser/Pixabay

Яка ціна жд та автобусних перевезень на напрямок "Київ-Відень"

Що стосується прямого потягу "Київ – Відень", вартість квитків на нього починається від 2 865 грн. Діставшись кордону Чоп самостійно, ви можете купити квиток на австрійській потяг "Чоп – Відень" за ціну від 1 920 грн. Варто зважити на час своєї поїздки і враховувати 2 – 3 години на проходження кордону.

Погодившись витратити більше доби на автобусні маршрути з Києва до Відня, вартість квитка становитиме так само від 2 800 грн. Якщо потурбуватися про квитки заздалегідь не вийшло, вартість вашої поїздки ймовірніше складатиме 3 400 – 4 000 грн.

Як купити квитки на потяг автоматично

Функція запущена Укрзалізницею нещодавно і поки в тестовому режимі. Для користування такою можливістю ви маєте бути користувачем додатку "Дія.Підпис".

Який алгоритм дій для автоматичної купівлі квитка від Укрзалізниці:

  1. Завантажте додаток для iOS та Android;
  2. Залогувавшись та під’єднавши банківську карту, включить функцію моніторингу для конкретного напрямку (або потягу), ви можете задати декілька маршрутів;
  3. Увімкніть функцію автопокупки квитків при наявності підходящих під введені дані.

Якщо квиток буде автоматично викуплено, вам прийде сповіщення від застосунку. Зверніть увагу, якщо маршрутів було обрано декілька і на кожному було виявлено підходящий квиток, з карти буде зняті кошти за кожен. В такому випадку ви можете повернути зайві квитки, згідно з умовами Укрзалізниці.

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