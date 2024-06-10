Цікаві способи використання картопляного лушпиння

UAportal підготував практичні та екологічні поради, як отримати максимум користі з картопляного лушпиння. Дізнайтеся про універсальне застосування картопляного лушпиння за межами кухні.

Використання для збирання

Картопляне лушпиння може стати відмінним засобом для чищення приладів та посуду з нержавіючої сталі. Просто потріть поверхню шкіркою і протріть чистою серветкою, щоб видалити застарілі плями. Крім того, ці залишки можна використовувати для чищення скляних поверхонь та дзеркал, залишаючи їх без розводів.

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Використання для саду та городу

У садівництві картопляне лушпиння можна використовувати як натуральне добриво. При закопуванні в ґрунт шкірки розкладаються та вивільняють необхідні поживні речовини, які збагачують землю та сприяють розвитку рослин.

Вони також можуть діяти як природний засіб від шкідників, утримуючи певних комах та тварин від ураження насаджень. Крім того, можна використовувати картопляне лушпиння для пророщування, помістивши їх в ємність з водою і давши можливість розвинути коріння, перш ніж пересадити в город.

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