Интересные способы использования картофельной шелухи

UAportal подготовил практические и экологические советы, как извлечь максимум пользы из картофельной шелухи. Узнайте об универсальном применении картофельной шелухи за пределами кухни.

Использование для уборки

Картофельная шелуха может стать отличным средством для чистки приборов и посуды из нержавеющей стали. Просто потрите шкуркой поверхность и протрите чистой салфеткой, чтобы удалить устаревшие пятна. Кроме того, эти остатки можно использовать для чистки стеклянных поверхностей и зеркал, оставляя их без разводов.

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Использование для сада и огорода

В садоводстве картофельную шелуху можно использовать как натуральное удобрение. При закапывании в почву кожуры разлагаются и высвобождают необходимые питательные вещества, которые обогащают землю и способствуют развитию растений.

Они также могут действовать как природное средство от вредителей, удерживая определенных насекомых и животных от поражения насаждений. Кроме того, можно использовать картофельную шелуху для проращивания, поместив их в емкость с водой и дав возможность развить корни, прежде чем пересадить в огород.

Напомним, мы уже писали, как легко очистить кастрюлю или сковороду из нержавейки.

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