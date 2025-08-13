Має масу у 36 мільярдів Сонць: вчені виявили одну з наймасштабніших чорних дір

На відстані близько 5 мільярдів світлових років від Землі астрономи виявили вражаючу чорну діру, маса якої дорівнює 36 мільярдам Сонць. "Це одна з десяти найбільш масивних чорних дір, відомих науці, і, ймовірно, найбільша з них", — зазначив професор Університету Портсмута (Англія) Томас Коллетт, автор дослідження.

Про це пише Space.com. Об’єкт розташований у системі з двох галактик під назвою "Космічна підкова" та належить до так званих "сплячих" чорних дір. Це означає, що вона не поглинає активно матерію, на відміну від активних чорних дір з акреційними дисками. Для порівняння, чорна діра Стрілець A* у центрі Чумацького Шляху також є "сплячою", але її маса становить лише близько 4,15 мільйона Сонць.

За словами науковців, розмір чорної діри тісно пов’язаний із масштабами галактики, у якій вона розташована: чим більша галактика, тим більше матерії може потрапити до її центру. Частина цієї матерії збільшує масу чорної діри, а інша перетворюється на енергію квазарів, які можуть зупиняти формування нових зірок.

Читайте також: Науковці пояснили, як і чому Земля оберталася інакше мільйони років тому

Дослідники давно підозрювали, що в "Космічній підкові" є надмасивна чорна діра, але точних підтверджень не було. Її присутність вдалося зафіксувати завдяки впливу на траєкторію світла, що проходить поруч, та надзвичайно високим швидкостям зірок у центральних областях галактики (близько 400 км/с). Комбінація цих спостережень дала змогу впевнено підтвердити існування об’єкта.

Головний автор роботи, аспірант Федерального університету Ріу-Гранде-ду-Сул (Бразилія) Карлос Мело наголосив, що відкриття стало можливим виключно завдяки аналізу гравітаційного впливу чорної діри. Цей метод дозволяє знаходити й оцінювати масу прихованих надмасивних чорних дір у будь-яких куточках Всесвіту, навіть якщо вони повністю неактивні.

Раніше ми розповідали, що учений висунув теорію про існування пам’яті в космічному просторі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!