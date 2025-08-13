Имеет массу в 36 миллиардов Солнце: ученые обнаружили одну из самых масштабных черных дыр

На расстоянии около 5 миллиардов световых лет от Земли астрономы обнаружили поразительную черную дыру, масса которой равна 36 миллиардам Солнца. "Это одна из десяти самых массивных черных дыр, известных науке, и, вероятно, самая большая из них", - отметил профессор Университета Портсмута (Англия) Томас Коллетт, автор исследования.

Об этом пишет Space.com. Объект расположен в системе из двух галактик под названием "Космическая подкова" и относится к так называемым "спящим" черным дырам. Это означает, что она не поглощает активно материю, в отличие от активных черных дыр с аккреционными дисками. Для сравнения, черная дыра Стрелец A* в центре Млечного Пути также "спящая", но ее масса составляет лишь около 4,15 миллиона Солнц.

По словам ученых, размер черной дыры тесно связан с масштабами галактики, в которой она расположена: чем больше галактика, тем больше материи может попасть в ее центр. Часть этой материи увеличивает массу черной дыры, а другая превращается в энергию квазаров, которые могут останавливать формирование новых звезд.

Читайте также: Ученые объяснили, как и почему Земля вращалась иначе миллионы лет назад

Исследователи давно подозревали, что в "Космической подкове" сверхмассивная черная дыра, но точных подтверждений не было. Ее присутствие удалось зафиксировать благодаря влиянию на проходящую рядом траекторию света и чрезвычайно высоким скоростям звезд в центральных областях галактики (около 400 км/с). Комбинация этих наблюдений позволила уверенно подтвердить существование объекта.

Главный автор работы, аспирант Федерального университета Риу-Гранде-ду-Сул (Бразилия) Карлос Мело подчеркнул, что открытие стало возможным исключительно благодаря анализу гравитационного влияния черной дыры. Этот метод позволяет находить и оценивать массу скрытых сверхмассивных черных дыр в любых уголках Вселенной, даже если они полностью неактивны.

Ранее мы говорили, что ученый выдвинул теорию о существовании памяти в космическом пространстве.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!