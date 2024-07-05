Їм варто присвятити час: 6 фільмів та серіалів, від яких перехоплює подих

Шукаєте, чим розбавити вечір або вихідні? Відома українська інфлюєнсерка Даша Квіткова ділиться добіркою чудових фільмів та серіалів, які неодмінно вас зацікавлять. Про це пише 24 tv.ua.

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"Гра Моллі" (2017)

Фільм розповідає про Моллі Блум, колишню лижницю, змушену через травму залишити спорт. Працюючи офіціанткою, вона знайомиться з покером і згодом стає організаторкою ексклюзивних покерних партій для заможних клієнтів. Її успіх обертається несподіваними небезпеками.

"Корона" (6 сезонів, 60 серій)

Цей захопливий серіал веде хроніку життя королеви Єлизавети II, починаючи з її сходження на престол у юному віці. Разом з нею ми переживемо епохальні події, політичні інтриги та особисті драми, що розгортаються на тлі правління монархині.

"Шерлок" (4 сезони, 13 серій)

Знаменитий детектив Шерлок Холмс знову береться за розслідування найзаплутаніших злочинів Лондона. Його неординарний розум та гострий спостережливість допомагають йому розкривати навіть безвихідні справи, а вірний друг доктор Ватсон завжди поруч, щоб задокументувати пригоди талановитого детектива.

"Берлін" (1 сезон, 8 серій)

Майстерний грабіжник Берлін планує грандіозне пограбування – викрадення 40 мільйонів євро з паризького аукціонного дому. Для здійснення зухвалого задуму він збирає команду талановитих злочинців. На них чекає низка небезпечних випробувань і захопливих пригод.

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