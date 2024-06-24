Ідеально для вечірнього перегляду: 3 українські серіали, які захоплюють подих

Шукаєте захоплюючі історії українського кіно, але не маєте багато часу? Зверніть увагу на добірку 4-серійних мінісеріалів, які можна переглянути за один вечір!

Кіно 24 підготувало для вас опис найновіших українських стрічок з трейлерами, щоб ви могли легко знайти те,що вам сподобається.

"Одна родина"

Село Митне на Харківщині стає ареною протистояння двох родин – Куців та Романюків. Їх ворожнеча сягає корінням у 1930-ті роки, коли через донос одного з Куців Романюки зазнали репресій.

2021 рік. Молодша з Романюків, Оксана, повертається з-за кордону. Між нею та Максимом, молодшим з Куців,виникає щире кохання. Але їм доводиться приховувати свої почуття через ворожнечу між сім'ями.

Лютий 2022 року. Мелодрама перетворюється на драму через російське вторгнення. Оксана опиняється в окупації, а Максим – на фронті. Її рятує старший брат Максима, Андрій, який також закоханий у неї. Цей поворот подій призводить до любовного трикутника, шантажу, болю та складних моральних виборів.

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"Продовження роду"

Чотири жінки, чиї долі перетнулися в пологовому будинку, опиняються в епіцентрі повномасштабного вторгнення.

Замкнені в сільському пологовому будинку під обстрілами, вони не лише борються за власне життя, але й за можливість безпечно народити своїх дітей. Кожна з них має за плечима складний особистий досвід, пов'язаний з рішенням про вагітність та народження дитини.

"Поклик кохання"

Шкільне кохання Ані та Андрія раптово обривається через непорозуміння. Їхні шляхи розходяться: Андрій стає військовим, а Аня їде до столиці будувати кар'єру.

Війна змінює життя обох героїв. Чи зможуть вони знову знайти одне одного та подолати всі випробування?

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