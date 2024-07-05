І ніяких аромадифузорів не треба: 7 кімнатних рослин, які приємно пахнуть

Більшість кімнатних рослин не тішать нас своїм ароматом, адже селекціонери вивели сорти, які не потребують запилення комахами. Проте це не означає, що ми приречені на життя без запашних квітів у домі! Природа подарувала нам безліч чудових рослин, які можуть наповнити наш простір вишуканими та неповторними пахощами.

Портал Thursd.com підготував добірку з семи кімнатних красунь, які чарують не лише своїм виглядом, але й неймовірним ароматом:

Цитрусове дерево:

Компактні сорти лимона, апельсина, лайма чи мандарина не лише подарують вам естетичну насолоду, але й наповнять дім свіжим ароматом квітів та подарують урожай багатих на вітамін С фруктів. Для кращого росту та рясного цвітіння цитрусовим потрібне ґрунтовне освітлення. Взимку їм може знадобитися додаткове підсвічування фітолампою.

Гарденія:

Ця королева запахів стане справжнім живим аромадифузором у вашій оселі. Для пишного цвітіння та насиченого аромату гарденії потрібне сонячне місце (не менше 4 годин прямих сонячних променів на день) та високий рівень вологості.

Жасмин:

Кімнатний жасмин, як і його садовий побратим, чарує чудовим ароматом. Цій квітці, як і всім запашним красуням, потрібно багато світла: не менше 6 годин на день. Взимку їй може знадобитися додаткове освітлення.

Орхідея:

Не всі орхідеї можуть похвалитися ароматом, проте деякі сорти дивують своїми ніжними та незвичайними пахощами. Наприклад, орхідея Sharry Baby Oncidium має шоколадний аромат, а "Иерехтіння" та "Гавайський захід сонця" чарують тонким запахом. При виборі орхідеї рекомендується понюхати її квітку, щоб переконатися в наявності аромату. Під час цвітіння орхідеї потребують підвищеної вологості для кращого розкриття аромату.

Запашна герань:

Ця невибаглива та популярна квітка на наших підвіконнях тішить не лише своїм цвітінням, але й тонким ароматом, який відчувається під час цвітіння. На відміну від звичайної герані, листя запашної герані не пахне. Ця рослина стане чудовим доповненням до ароматерапії, адже вона сприятливо впливає на нервову систему.

Французька лаванда:

Ця запашна трава не лише чудова кулінарна добавка та основа для ароматерапії, але й неймовірно красива кімнатна рослина. За умов гарного догляду та достатнього освітлення лаванда буде безперервно цвісти та наповнювати ваш дім приємним ароматом.

Стефанотіс:

Ця витончена квітка, відома також як "весільний вінок", має ніжні квіти з сильним та приємним ароматом. Стефанотіс любить яскраве сонячне світло та помірний полив, що робить його досить невибагливою рослиною.

Нагадаємо, ми вже писали про топ-6 невмирущих кімнатних рослин, з якими впораються навіть діти.

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