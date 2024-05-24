Гріх викидати на смітник: науковці з'ясували, як з користю використати бананові шкірки

Багато людей викидають бананові шкірки, не знаючи, що це не лише марні відходи, але й цінний ресурс. Нещодавнє дослідження показало, що бананові шкірки можна використовувати для приготування випічки, яка на смак буде настільки ж приємною, якщо не кращою, ніж продукти на основі пшениці.

Дослідження було опубліковано в ACS Food Science & Technology. Воно розкриває можливість перетворення бананових шкірок у борошно.

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Як це працює:

Шкірки бананів бланшують, щоб видалити небажаний присмак та вбити мікроби.

Потім їх сушать, щоб видалити зайву вологу.

Висушені шкірки подрібнюють на борошно.

Переваги використання бананового борошна:

Збільшення поживної цінності: бананове борошно багате на клітковину, магній, калій та антиоксиданти, яких немає у пшеничному борошні.

Зменшення харчових відходів: використання бананових шкірок замість пшеничного борошна допомагає зменшити кількість харчових відходів.

Підвищення терміну придатності: бананове борошно має антиоксидантні та антимікробні властивості, які можуть допомогти продовжити термін придатності продуктів.

Бананове борошно можна використовувати замість пшеничного борошна в будь-яких рецептах випічки, таких як печиво, тістечка, хліб та макаронні вироби.

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