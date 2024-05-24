Грех выбрасывать на помойку: ученые выяснили, как с пользой использовать банановую кожуру

Многие выбрасывают банановые шкурки, не зная, что это не только бесполезные отходы, но и ценный ресурс. Недавнее исследование показало, что банановые кожуры можно использовать для приготовления выпечки, которая по вкусу будет столь же приятной, если не лучше, чем продукты на основе пшеницы.

Исследование было опубликовано в ACS Food Science & Technology. Оно раскрывает возможность превращения банановых шкурок в муку.

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Как это работает:

Кожа бананов бланшируют, чтобы удалить нежелательный привкус и убить микробы.

Затем их сушат, чтобы удалить излишнюю влагу.

Высушенные кожуры измельчают в муку.

Преимущества использования банановой муки:

Увеличение питательной ценности: банановая мука богата клетчаткой, магнием, калием и антиоксидантами, которых нет в пшеничной муке.

Уменьшение пищевых отходов: использование банановых кожур вместо пшеничной муки помогает уменьшить количество пищевых отходов.

Повышение срока годности: банановая мука обладает антиоксидантными и антимикробными свойствами, которые могут помочь продлить срок годности продуктов.

Банановую муку можно использовать вместо пшеничной муки в любых рецептах выпечки, таких как печенье, пирожные, хлеб и макаронные изделия.

Напомним, ранее ученые нашли способ с пользой использовать кофейную гущу.

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