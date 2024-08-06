Гранола з родзинками та сублімованими ягодами: як приготувати дома
Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо найсмачнішу домашню гранолу, вона готується легко, швидко та ідеально підходить для сніданку. Чудово смакує з білим густим йогуртом. Обов’язково спробуйте.
Гранола:
300 г плющеної вівсяної крупи
100 г меду (5 ст. л.)
50 мл кокосової олії (3 ст. л.)
70 г родзинок або журавлини
80 г горіхів (волоський горіх)
20 г сублімованих ягід (за бажанням, малина, вишня)
Приготуємо гранолу:
Беремо велику миску, в неї засипаємо вівсянку, додаємо кокосову олію та перемішуємо.
Додаємо мед, перемішуємо.
Додаємо горіхи та знову перемішуємо.
Викладаємо пластівці на деко з пергаментом.
Ставимо деко в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин, режим - нижній підігрів з конвекцією або просто конвекція. Під час випікання періодично відкриваємо духовку та перемішуємо гранолу.
Миємо, просушуємо родзинки та за 15 хвилин додаємо і випікаємо ще три хвилини.
Дістаємо деко з духової шафи, заливаємо її до повного охолодження.
Перекладаємо гранолу в миску, додаємо сублімовані ягоди.
Подаємо гранолу з кефіром або білим густим йогуртом.
Смачного!