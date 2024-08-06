Гранола с изюмом и сублимированными ягодами: как приготовить дома

Друзья, сегодня мы с вами приготовим вкуснейшую домашнюю гранолу, она готовится легко, быстро и идеально подходит для завтрака. Прекрасно подходит с белым густым йогуртом. Обязательно попробуйте.

Гранола:

300 г плющеной овсяной крупы

100 г меда (5 ст. л.)

50 мл кокосового масла (3 ст. л.)

70 г изюма или клюквы

80 г орехов (грецкий орех)

20 г сублимированных ягод (по желанию, малина, вишня)

Приготовим гранола:

Берем большую миску, в нее засыпаем овсянку, добавляем кокосовое масло и перемешиваем.

Добавляем мед, перемешиваем.

Добавляем орехи и снова перемешиваем.

Выкладываем хлопья на противень с пергаментом.

Ставим противень в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут, режим – нижний подогрев с конвекцией или просто конвекция. При выпекании периодически открываем духовку и перемешиваем гранолу.

Моем, просушиваем изюм и за 15 минут добавляем и выпекаем еще три минуты.

Достаем противень из духового шкафа, заливаем его до полного охлаждения.

Переводим гранолу в миску, добавляем сублимированные ягоды.

Подаем гранолу с кефиром или белым густым йогуртом.

Приятного аппетита!