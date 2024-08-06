Гранола с изюмом и сублимированными ягодами: как приготовить дома
Друзья, сегодня мы с вами приготовим вкуснейшую домашнюю гранолу, она готовится легко, быстро и идеально подходит для завтрака. Прекрасно подходит с белым густым йогуртом. Обязательно попробуйте.
Гранола:
300 г плющеной овсяной крупы
100 г меда (5 ст. л.)
50 мл кокосового масла (3 ст. л.)
70 г изюма или клюквы
80 г орехов (грецкий орех)
20 г сублимированных ягод (по желанию, малина, вишня)
Приготовим гранола:
Берем большую миску, в нее засыпаем овсянку, добавляем кокосовое масло и перемешиваем.
Добавляем мед, перемешиваем.
Добавляем орехи и снова перемешиваем.
Выкладываем хлопья на противень с пергаментом.
Ставим противень в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут, режим – нижний подогрев с конвекцией или просто конвекция. При выпекании периодически открываем духовку и перемешиваем гранолу.
Моем, просушиваем изюм и за 15 минут добавляем и выпекаем еще три минуты.
Достаем противень из духового шкафа, заливаем его до полного охлаждения.
Переводим гранолу в миску, добавляем сублимированные ягоды.
Подаем гранолу с кефиром или белым густым йогуртом.
Приятного аппетита!