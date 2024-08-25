Галета з абрикосами, лохиною та вершковим сиром

Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо надзвичайно смачну ГАЛЕТУ З АБРИКОСАМИ, ЛОХИНОЮ ТА ВЕРШКОВИМ СИРОМ. Готується вона легко та швидко, тому обов’язково приготуйте для своєї родини.

Галета з абрикосами та лохиною

Тісто:

300 г борошна (10 ст. л. з гіркою)

2 г солі (2/5 ч. л.)

60 г цукру (2 ст. л. з гіркою + 2 ч. л. без гірки)

5 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою)

150 г вершкового масла (жирністю 82%)

70 мл холодної води (4 ст. л. + 2 ч. л. )

Начинка:

500 г абрикос

80 г лохини

50 г тростинного цукру

150 г вершкового сиру

Додатково:

50 г яйця (1 шт.)

мигдалеві пелюстки

цукрова пудра

Усім смачного!