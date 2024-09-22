Ще 8 унікальних готелів в Україні, які варто відвідати холодними осінніми вихідними

Готелі Україні конкурують з багатьма закордонними готелями та перемагають. Замість того, щоб заселитися у стандартний номер, спробуйте унікальну зупинку, яка дарує враження не виходячи з номера або далеко за територію готелю. UaPortal презентує вам другу серію з ТОП унікальних готелів України, де приємне здивування переходить у насолоду.

Готель IQ

Де: вул. Вадима Гетьмана, 6, в Києві.

Сучасність та функціональність головні переваги готелю. С системою "розумний будинок" номери стануть для вас не тільки місцем затишно відпочинку посеред столиці, а й цікавою платформою для вивчення нових технологій.

Сучасність, лаконічність та багатофункціональність вашого відпочинку. Джерело: https://www.facebook.com/Готель IQ

Максимальна лаконічність інтер'єрів та чудова шумоізоляція, чистота та ортопедичний матрац на ліжку дозволять якісно та спокійно відпочити протягом ночі та порелаксувати вдень. Поруч з готелем знаходиться великий ТРЦ, а розташування поруч з метро Шулявська, дозволяє швидко переміщатися та зручно добратися в центр.

Зони відпочинку та робочі зони складають баланс вашого комфорту. Джерело: https://www.facebook.com/Готель IQ

Обслуга номерів дозволяє поснідати та випити кави прямо в номері, а шведський стіл на сніданок дарує хороший вибір їжі на будь–який смак. Місце чудово підходить парам та одинакам, які хочуть поєднати подорожі та роботу, зберігаючи мобільність та користуючись перевагами функціонального сучасного світу.

Готель VIA REGIA

Де: берег річки Мика, місто Радомишль, Житомирська область.

Чудова нагода для романтичної втечі прямо в інтер’єри королів та герцогів. Готель подарує незвичайну казкову атмосферу, яка змусить надіти довгу сукню для обіду або вечері та звільнити більше пам'яті на своєму телефоні або захопити з собою професійного фотографа.

Вишуканість, цікаві враження та королівські спальні чекають на романтиків. Джерело: https://www.facebook.com/Замок-музей Радомисль

Ліжка під балдахіном, масивні каміни, дерев’яні різьблені меблі, старовинні артефакти та башти самого замку Радомисль залишать солодкі спомини про вихідні. Прогулянки парком та берегом озера, відвідування музею та вечеря в камінному залі при свічках – це місце створено для вашого особливого моменту в парі або з сім’єю.

Атмосфера замку – це унікальна можливість вихідних в історичному стилі. Джерело: https://www.facebook.com/Замок-музей Радомисль

Атмосферу в замку створюють не лишень стіни та артефакти, ще й дуже привітний персонал для яких ви стаєте об’єктом номер один на час вашого перебування.

Готель HISTORY

Де: вул. Подина, 62–В, село Поляниця, Івано-Франківська область.

Все починається з пейзажної панорами Карпат і закінчується також. Атмосфера цього готелю міняється щосезону та не полишає своєї чарівності, та магічності. В кожному номері пахне деревиною, адже більшість інтер’єрних меблів та стіни, стеля, підлога обрали саме цей матеріал для свого автентичного вигляду. Готель має унікальні номери в стилі етнічних печер та чудовий панорамний ресторан.

Наповніть свої вихідні особливою атмосферою у готелі ''Історія'' в Буковелі. Джерело: https://history.hotels-of-ukraine.com/

Інтер’єри та пейзажі лишень частина унікальності готелю "Історія" в Буковелі. На території розташовано басейн просто неба, а взимку ви можете пішки дістатися горнолижних трас.

Готель ''Історія'' в Буковелі має панорамний ресторан та унікальні номери для зупинки. Джерело: https://namori.com.ua/

Залиште собі декілька днів, щоб насолодитися всіма пропозиціями в готелі від бані та сауни до смачного меню в ресторані.

Готель NEMO

Де: Харкові на території Ботанічного саду ім. Шевченка.

У Харкові ви маєте можливість стати сусідами дельфінам, або ж вони вам. Цей унікальний п’ятизірковий готель пропонує своїм гостям найвищу якість обслуги, чарівні блакитно-оксамитові інтер’єри та SPA на доданок.

Переглядайте шоу дельфінів не покидаючи номеру готеля. Джерело: https://doba.ua/

Дельфінарій стає окремим враженням в готелі, де ви потрапите на шоу і можете оцінити терапевтичну дію дельфінів, завітавши до них в гості прямо у воду. Номери мають сучасні та зручні дизайни для вашого затишного дня та ночі. Тут є все для сімейного, парного або робочого відпочинку.

У вільний від спілкування з дельфінами час можете скористатися сучасним спортзалом, двома басейнами, відновитися під дією спа процедур чи смачно порелаксувати в ресторані.

Готель ФРУМУШИКА–НОВА

Де: Весела Долина, Тарутинський район, Одеська область.

Етноготель посеред історичних кам’яних, металевих та дерев’яних артефактів. Оселившись в готелі Фрумушика–Нова ви зможете стати поціновувачем зеленого туризму, який дарує тишу та затишок серед природи.

Колоритна зупинка та затишний відпочинок у готелі Фрумушика–Нова. Джерело: https://frumushika.com/

Оглядова екскурсія допоможе вам познайомитись з різними періодами в історії, давнім побутом українців, а також потрапити на дегустацію до крафтової виноробні. Лавандові поля розширять враження від зеленого туризму, а банька на дровах стане чудовим завершенням вашого насиченого дня.

Сучасний комфорт посеред давніх збережених українських традицій. Джерело: https://frumushika.com/

Туристичний комплекс Фрумушика–Нова має й сучасні пропозиції розваг: басейн, поля для гольфу, риболовля, огляд нічного зоряного неба або цілюще відмокання в дерев’яному чані просто неба. Гостьові будинки доволі прості в інтер'єрах та унікальність цього готелю саме у погулянках та збереженій українській історії.

Готель ЕТНО–ХАТА

Де: етнографічний комплекс "Українське село", селище Бузова під Києвом.

Готель Етнохата дозволяє відчути свою ідентичність, своє місце серед чогось великого та цінного. Комплекс доволі великий, на його території існує й маленька ферма, й музей українського побуту.

Відчути тепло та спокій бабусиної хати та колорит українських традицій. Джерело: https://www.facebook.com/Етно–Хата

Дерев’яні будинки переносять вас у казкове дитинство у бабусі, додаючи трохи сучасного комфорту у вигляді гарячої води з крана, плоских екранів та євро-розеток. Дерев’яні лави, побілена пічка, розписи навкруги вікон, дерев’яні веретена, ікони та килими на стінах створять атмосферу, яку вам захочеться пропустити через себе.

Тепло ваших осінніх та зимових вихідних на території етнографічного комплексу ''Українське село''. Джерело: https://www.facebook.com/Етно–Хата

Є й більш сучасні родинні номери в мисливському стилі з величезними камінами та сучасним дерев’яним оздобленням.Насолодіться віртуальним туром, який пропонує готель Етно-Хата на своєму сайті etno-selo.com.ua.

Готель БІЛИЙ БІЗОН

Де: село Лука Городенківського району Івано-Франківської області.

Провести вихідні в унікальному українському кемпінгу можна відправившись у село Лука. Білий Бізон розташований серед природних скарбів, які дарують піднесений настрій незалежно від пори року. Дерев’яні бунгало на стайнях, кемпінг, автокемпінг – ви можете обрати свій рівень автентичної відпустки.

Дерев'яні бунгало підходять для зупинки холодними осінніми вихідними. Джерело: https://www.booking.com/Готель Білий Бізон

Оселившись у Білому Бізоні ви будете мати місце для приготування їжі, розпалювання багаття, особисту терасу для релаксу та можливість від’єднатися хоч на трохи від цього світу, якщо не скористаєтеся послугами WI-FI.

Автентичний відпочинок в Білому Бізоні затишний та цікавий. Джерело: https://www.booking.com/Готель Білий Бізон

Для наповнення свого відпочинку готель пропонує послуги гіда, прокат човнів та спорядження, саманову сауну, рафтинг по Дніпру та атмосферу спокою та релаксу, яка так необхідна зараз.

Готель Oasis_obuhivka

Де: селище Обухівка, місто Дніпро.

Унікальний готель з трикутниками–номерами просто серед мальовничої природи. Це місце релаксу, спокою та перезавантаження з великою кількістю переваг сучасного світу. Басейн з підігрівом, лазня, чан на дровах, ліс та смачна кухня з мангала.

Вас чекає цікавий сучасний дизайн номеру та релакс розваги на території. Джерело: @Oasis_obuhivka

Ви можете обрати лежати в гамаку, а можете взяти велосипеди та насолодитися навколишньою природою. Це ідеальне місце для пар, особливих моментів та просто затишку наодинці із собою. Великі компанії друзів також можуть оцінити простори та комфорт унікальних будинків та провести не один вечірній тімбілдінг.

Затишний унікальний готель дарує розваги в басейні та відновлення в дровяному чані. Джерело: @Oasis_obuhivka

Користуйтеся унікальними зупинками в Україні, щоб додати чарівної атмосфери в свою довгоочікувану відпустку. Раніше ми писали про сім чудес України та 45 віртуальних турів пам’ятками України. UaPortal цікавиться подорожами по Україні разом з вами.