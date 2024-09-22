Еще 8 уникальных отелей в Украине, которые стоит посетить холодными осенними выходными

Отели Украины конкурируют со многими зарубежными гостиницами и побеждают. Вместо того, чтобы заселиться в стандартный номер, попробуйте уникальную остановку, которая дарит впечатление не выходя из убежища или далеко за территорию отеля. UaPortal представляет вам вторую серию из ТОП уникальных отелей Украины, где приятное удивление переходит в удовольствие.

Отель IQ

Где: ул. Вадима Гетьмана, 6, в Киеве.

Современность и функциональность – главные преимущества отеля. С системой "умный дом" номера станут для вас не только местом уютного отдыха посреди столицы, но и интересной платформой для изучения новых технологий.

Современность, лаконичность и многофункциональность вашего отдыха. Источник: https://www.facebook.com/Отель IQ

Максимальная лаконичность интерьеров и отличная шумоизоляция, чистота и ортопедический матрас на кровати позволят качественно и спокойно отдохнуть в течение ночи и позвонить днем. Рядом с отелем находится большой ТРЦ, а расположение рядом с метро Шулявская позволяет быстро перемещаться и удобно добраться в центр.

Зоны отдыха и рабочие зоны составляют баланс вашего комфорта. Источник: https://www.facebook.com/Отель IQ

Обслуживание номеров позволяет вам позавтракать и выпить кофе прямо в номере, а шведский стол на завтрак дарит хороший выбор еды на любой вкус. Место отлично подходит парам и одиночкам, которые хотят соединить путешествия и работу, сохраняя мобильность и пользуясь преимуществами современного функционального мира.

Отель VIA REGIA

Где: берег реки Мика, город Радомышль, Житомирская область.

Прекрасная возможность для романтического бегства прямо в интерьеры королей и герцогов. Отель подарит необычную сказочную атмосферу, которая заставит надеть длинное платье для обеда или ужина и освободить больше памяти на своем телефоне или захватить с собой профессионального фотографа.

Изысканность, интересные впечатления и королевские спальни ждут романтиков. Источник: https://www.facebook.com/Замок-музей Радомысль

Кровати под балдахином, массивные камины, деревянная резная мебель, старинные артефакты и башни самого замка Радомысль оставят сладкие воспоминания о выходных. Прогулки по парку и берегу озера, посещение музея и ужин в каминном зале при свечах – это место создано для вашего особого момента в паре или с семьей.

Атмосфера замка – это уникальная возможность выходных в историческом стиле. Источник: https://www.facebook.com/Замок-музей Радомысль

Атмосферу в замке создают не только стены и артефакты, но и очень приветливый персонал для которых вы становитесь объектом номер один на время вашего пребывания.

Отель HISTORY

Где: ул. Подина, 62–В, село Поляница, Ивано-Франковская область.

Все начинается с пейзажной панорамы Карпат и заканчивается. Атмосфера этого отеля меняется каждый сезон и не оставляет своего очарования и магичности. В каждом номере пахнет древесиной, ведь большинство интерьерной мебели и стены, потолок, пол выбрали именно этот материал для своего аутентичного вида. Отель имеет уникальные номера в стиле этнических пещер и отличный панорамный ресторан.

Наполните свои выходные особой атмосферой в отеле ''История'' в Буковеле. Источник: https://history.hotels-of-ukraine.com/

Интерьеры и пейзажи только часть уникальности гостиницы "История" в Буковеле. На территории расположен бассейн под открытым небом, а зимой вы можете пешком добраться до горнолыжных трасс.

Отель ''История'' в Буковеле имеет панорамный ресторан и уникальные номера для остановки. Источник: https://namori.com.ua/

Оставьте себе несколько дней, чтобы насладиться всеми предложениями в отеле от бани и сауны до вкусного меню в ресторане.

Отель NEMO

Где: Харьков на территории Ботанического сада им. Шевченко.

В Харькове вы можете стать соседями дельфинам, или они вам. Этот уникальный пятизвездочный отель предлагает своим гостям высокое качество обслуживания, очаровательные голубовато-бархатные интерьеры и SPA вдобавок.

Просматривайте шоу дельфинов не покидая номера отеля. Источник: https://doba.ua/

Дельфинарий становится отдельным впечатлением в отеле, где вы попадете на шоу и можете оценить терапевтическое действие дельфинов, посетив их в гости прямо в воду. Номера имеют современные и удобные дизайны для вашего уютного дня и ночи. Здесь есть все для семейного, парного или рабочего отдыха.

В свободное от общения с дельфинами время можете воспользоваться современным спортзалом, двумя бассейнами, восстановиться под действием спа процедур или вкусно поселиться в ресторане.

Отель ФРУМУШИКА-НОВА

Где: Веселая Долина, Тарутинский район, Одесская область.

Этно отель среди исторических каменных, металлических и деревянных артефактов. Поселившись в отеле Фрумушика–Нова вы сможете стать поклонником зеленого туризма, который дарит тишину и уют среди природы.

Колоритная остановка и уютный отдых в отеле Фрумушика–Нова. Источник: https://frumushika.com/

Обзорная экскурсия поможет вам познакомиться с разными периодами в истории, давним бытом украинцев, а также попасть на дегустацию в крафтовую винодельню. Лавандовые поля расширят впечатление от зеленого туризма, а банька на дровах станет отличным завершением вашего насыщенного дня.

Современный комфорт среди давних сохранившихся украинских традиций. Источник: https://frumushika.com/

Туристический комплекс Фрумушика–Нова имеет и современные предложения развлечений: бассейн, поля для гольфа, рыбалка, обзор ночного звездного неба или целебное отмокание в деревянном чане под открытым небом. Гостевые дома довольно просты в интерьерах и уникальность этого отеля именно в прогулках и сохранившейся украинской истории.

Отель ЭТНО–ДОМ

Где: этнографический комплекс "Украинская деревня", поселок Бузова под Киевом.

Отель Этнохата позволяет почувствовать свою идентичность, место среди чего-то большого и ценного. Комплекс достаточно велик, на его территории существует и маленькая ферма, и музей украинского быта.

Ощутить тепло и покой бабушкиного дома и колорит украинских традиций. Источник: https://www.facebook.com/Этно–Дом

Деревянные дома переносят вас в сказочное детство у бабушки, добавляя немного современного комфорта в виде горячей воды из крана, плоских экранов и евро–розеток. Деревянные скамьи, побеленная печка, росписи вокруг окон, деревянные веретена, иконы и ковры на стенах создадут атмосферу, которую вам захочется пропустить через себя.

Тепло ваших осенних и зимних выходных на территории этнографического комплекса ''Украинское село''. Источник: https://www.facebook.com/Этно–Дом

Есть и более современные семейные номера в охотничьем стиле с огромными каминами и современной деревянной отделкой. Насладитесь виртуальным туром, который предлагает отель Этно-Хата на своем сайте.

Отель БЕЛЫЙ БИЗОН

Где: село Лука Городенковского района Ивано-Франковской области.

Провести выходные в уникальном украинском кемпинге можно отправившись в деревню Лука. Белый Бизон расположен среди природных сокровищ, дающих приподнятое настроение независимо от времени года. Деревянные бунгало на конюшнях, кемпинге, автокемпинге – вы можете выбрать свой уровень аутентичного отпуска.

Деревянные бунгало подходят для остановки холодными осенними выходными. Источник: https://www.booking.com/Отель Белый Бизон

Поселившись в Белом Бизоне вы будете иметь место для приготовления пищи, разжигания костра, личную террасу для релакса и возможность отсоединиться хоть немного от этого мира, если не воспользуетесь услугами WI-FI.

Аутентичный отдых в Белом Бизоне уютный и интересный. Источник: https://www.booking.com/Отель Белый Бизон

Для наполнения своего отдыха отель предлагает услуги гида, прокат лодок и снаряжения, саманную сауну, рафтинг по Днепру и атмосферу спокойствия и релакса, которая так необходима сейчас.

Отель Oasis_obuhivka

Где: поселок Обуховка, город Днепр.

Уникальный отель с треугольниками-номерами прямо среди живописной природы. Это место релакса, спокойствия и перезагрузки с большим количеством преимуществ современного мира. Бассейн с подогревом, баня, чан на дровах, лес и вкусная кухня из мангала.

Вас ждет интересный современный дизайн номера и релакс развлечения на территории. Источник: @Oasis_obuhivka

Вы можете выбрать лежать в гамаке, а можете взять велосипеды и насладиться окружающей природой. Это идеальное место для пар, особых моментов и просто уюта наедине с собой. Большие компании друзей также могут оценить просторы и комфорт уникальных домов и провести не один вечерний тимбилдинг.

Уютная уникальная гостиница дарит развлечения в бассейне и восстановление в дровяном чане. Источник: @Oasis_obuhivka

Пользуйтесь уникальными остановками в Украине, чтобы добавить волшебную атмосферу в свой долгожданный отпуск. Ранее мы писали о семи чудесах Украины и 45 виртуальных турах по достопримечательностям Украины. UaPortal интересуется путешествиями по Украине вместе с вами.