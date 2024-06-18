Олена Зеленська з'явилась на публіці в неочікуваному образі (фото)

Українська перша леді Олена Зеленська виступила на пресконференції, присвяченій четвертому Саміту перших леді та джентльменів, продемонструвавши яскраве вбрання, якого раніше уникала. Вона вирішила змінити свої звичні чорні, бежеві та білі костюми на несподіваний теракотовий.

Громадська діячка вибрала монохромний ансамбль, акцентуючи увагу на темному взутті. Фотографії були опубліковані в соцмережах українки.

Незвичний образ Олени Зеленської. Джерело: @FirstLadyOfUkraine

Остання зустріч була присвячена обговоренню майбутнього саміту, який порушує питання про важливість захисту дітей. Обговорення охоплювало не тільки безпеку дітей під час воєнних дій, але й домашній захист, право на освіту та ризики у віртуальному світі.

Читайте також: Український фільм "Довга доба" довів Зеленську до сліз

Як зазвичай, коли йдеться про питання, пов’язані з дітьми, Олена Зеленська віддає перевагу вбранням теплих кольорів, вибираючи яскравий і світлий одяг. І цього разу вона продовжила цю традицію, обравши костюм теракотового кольору, що складався з елегантного жакета та довгої спідниці.

Незвичний образ Олени Зеленської. Джерело: @FirstLadyOfUkraine

Перша леді взула темні класичні туфлі-лодочки, а її волосся було укладено у легкі елегантні локони, які були акуратно заправлені за вухо.

Макіяж губ Зеленської гармонійно доповнював її теплий стиль одягу. Це було особливо помітно, оскільки перша леді цього разу не одягала жодних прикрас, окрім обручки на безіменному пальці.

Нагадаємо, раніше перша леді Олена Зеленська знялася у фотосесії у Лейбовиц для Vogue.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!