Експерти підказали, як почистити ковдру без пральної машинки

Почистити ковдру може бути складно, оскільки більшість із них занадто велика, щоб поміститися в пральну машину. Однак є простий спосіб, який допоможе.

Лінсі Кромбі, телевізійна королева чистоти, поділилася, що її простий метод очищення ковдри полягає в тому, щоб просто вивісити її на вулицю. Про це повідомляє Express.co.uk.

Витягування ковдри на вулицю може оживити її різними способами. Тепло сонячного світла може допомогти відновити еластичність і пухнастість ковдри.

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Розвішування ковдри на вулиці також може допомогти видалити будь-які затхлі запахи, а сонце може вбити деякі бактерії. Це також допоможе відбілити її, якщо вона виглядає знебарвленою.

Сонячне світло може діяти як природний відбілювач завдяки ультрафіолетовим променям, які можуть розщеплювати плями та природним чином освітлювати білу тканину.

Достатньо повісити ковдру на вулицю в сонячний день на пару годин, а потім збризнути на неї освіжувач тканини.

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