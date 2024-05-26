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Эксперты подсказали, как почистить одеяло без стиральной машинки

Анастасия Крыщук

Эксперты подсказали, как почистить одеяло без стиральной машинки
Как почистить одеяло без стиральной машинки

Очистить одеяло может быть сложно, поскольку большинство из них слишком велико, чтобы поместиться в стиральную машину. Однако есть простой способ, который поможет.

Линси Кромби, телевизионная королева чистоты, поделилась, что ее простой метод очищения одеяла состоит в том, чтобы просто вывесить его на улицу. Об этом сообщает Express.co.uk.

Вытягивание одеяла на улицу может оживить его разными способами. Тепло солнечного света может помочь восстановить эластичность и пушистость одеяла.

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Развешивание одеяла на улице также поможет удалить любые затхлые запахи, а солнце может убить некоторые бактерии. Это также поможет отбелить ее, если она выглядит обесцвеченной.

Солнечный свет может действовать как естественный отбеливатель благодаря ультрафиолетовым лучам, которые могут расщеплять пятна и естественным образом освещать белую ткань.

Достаточно повесить одеяло на улицу в солнечный день на пару часов, а затем сбрызнуть на него освежитель ткани.

Напомним, мы уже рассказывали, как правильно отстирать воротник и манжеты, чтобы они выглядели идеально.

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